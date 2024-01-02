Европа отчаянно наращивает производство оружия, чтобы помочь Украине без США – The Times

Европейские страны, в том числе Великобритания, стремятся гарантировать Украине возможность выиграть войну с Россией без поддержки США. Это в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп и откажется поддерживать Киев.

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Об этом говорится в материале The Times, где цитируют анонимного высокопоставленного чиновника британского правительства. По его словам, в Европе отчаянно наращивают производственные мощности, чтобы отправлять оружие и боеприпасы ВСУ для сдерживания агрессора независимо от американской поддержки и хотя бы в течение года.

Собеседник издания рассказал об убеждениях некоторых политиков в правительстве Британии, что для победы над Путиным нужно только время, а потому европейские страны должны быть готовы помочь Украине продвигаться вперед без "вмешательства" США.

Высокопоставленный чиновник выразил убеждение, что российский диктатор на президентских выборах в Штатах осенью 2024 года делает ставку именно на Трампа. В то же время Европа "прокручивает шестерни, чтобы сделать это без Америки, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки".

"Может ли континентальная Европа позволить себе отступить только потому, что Трамп сказал, что больше не будет помощи от США? Думаю, большинство понимает, что Путину нельзя позволить победить, поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными", – добавил британский чиновник.

Одним из путей к этой победе он видит "растяжение" российской армии настолько тонко, чтобы Путин был вынужден сдаться. И независимо от того, каков болевой порог лидера Кремля, он не способен продолжать войну бесконечно долго.

"2024 год – это не о большом оперативном успехе – вряд ли в этом году будет большой прорыв. 2024 год – это время для того, чтобы растянуть Путина на 2025 год и дальше – фактически уличить его блеф и проверить его решимость", – подчеркнул собеседник The Times.

Со своей стороны авторы материала указали на убеждения некоторых западных чиновников о том, что Украина способна продолжать удерживать свои территории без американской поддержки.

Один из таких политиков в комментарии изданию заявил, мол, Украину гораздо легче удерживать, обороняясь и защищая те достижения, которых она уже достигла на поле боя, чем переходя в большое наступление.

"Что касается этого вопроса, мы достаточно уверены в долгосрочной перспективе", – отметил аноним.

Издание добавляет, что, по данным руководителей военной разведки Британии, Украина "не сможет победить в войне с Россией в 2024 году", поскольку у нее "нет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва". В то же время, пишет издание, у российских оккупантов тоже нет сил, чтобы идти в новое масштабное наступление, которое сможет прорвать оборону ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, британская газета Financial Times опубликовала прогноз о том, что Дональд Трамп не станет снова президентом США, зато победу на выборах в ноябре 2024-го одержит Джо Байден. Там также убеждены, что Вашингтон продолжат оказывать финансовую помощь Киеву.

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