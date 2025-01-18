'Европа никогда не переставала быть великой': в сети ответили Маску на провокационный твит про МЕГА. Фото

Американский миллиардер Илон Маск, уже известный своими нападками на европейских политиков, сделал новый провокационный пост касательно Европы. В своем профиле он продвигает лозунг MEGA – Make Europe Great Again, то есть "Сделаем Европу великой снова".

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Этот слоган почти идентичен MAGA (Make America Great Again) – лозунгу, который используется в американской политике и был популяризирован Дональдом Трампом в президентской кампании 2016 года.

"От MAGA до MEGA: Make Europe Great Again!" – написал Маск 18 января в соцсети Х.

На это он довольно быстро получил ответ, что Европа никогда не переставала быть великой. Такой комментарий под сообщением Маска оставили с аккаунта кота Ларри – мышелова в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит.

"Ожидаемая продолжительность сейчас жизни значительно выше, чем в США (81,5 против 77,4), уровень убийств значительно ниже – уровень убийств с применением огнестрельного оружия в США в 22 раза выше, чем в ЕС, и мы имеем гораздо лучший баланс работы и жизнь, включая 5 недель оплачиваемого отпуска в год", – ответили миллиардеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Илон Маск уже в который раз публично поддержал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD). В этот раз он распространил прямую трансляцию партийной конференции AfD на своем аккаунте.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Маска за поддержку ультраправых политических сил. Это, считает политик, создает угрозу демократии в Европе.

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