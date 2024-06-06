'Этот вопрос времени': в США объяснили слова Байдена о необязательности членства Украины в НАТО

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что гарантии мира для Украины не означают ее вступление в НАТО, а сам он не готов "поддержать НАТОвизацию в Украине". В миссии США при НАТО объяснили его слова.

В представительстве США при Альянсе отметили, что будущее Украины у НАТО, с чем согласились все союзники. Об этом представители миссии сказали в комментарии Радио Свобода.

В то же время в дипмиссии США объяснили, что Джо Байден говорил о неготовности Украины по состоянию на сегодняшний день стать членом Альянса.

"Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, что Соединенные Штаты подтвердили на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками… Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно говорил ранее", – объяснили слова Байдена в дипмиссии США.

Также в представительстве США при НАТО напомнили другие слова Байдена, которые он сказал после Вильнюсского саммита. Американский президент тогда подчеркнул, что членство Украины – это только вопрос времени.

"Будущее Украины в НАТО. Как говорил ранее президент, "я верю, что Украина может туда попасть" и "дело не в том, стоит ли ей присоединяться или нет. Речь идет о том, когда они могут присоединиться. И они вступят в НАТО"… На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры альянса сделали шаги, чтобы признать прогресс, которого достигла Украина, подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", – отметили в дипмиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Time президент США Джо Байден заявил, что Украине необязательно вступать в НАТО для достижения мира. На вопрос, каким будет завершение войны, он сказал, что мир будет выглядеть как гарантирование, что Россия никогда не оккупирует Украину. При этом президент США отметил, что это не означает вступление Украины в НАТО. Байден также напомнил, что именно он раньше был тем, кто выступал против "НАТОвизации" Украины.

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