'Это время пришло': в Чехии выставили на продажу потопившую 'Москву' модель 'Нептуна', средства направят Украине. Фото

Ровно год назад, 13 апреля, в Черном море затонул легендарный крейсер "Москва", гордость и опора Черноморского флота вражеской России. Сразу после этого легендарным стал украинский противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", из которого и была выпущена роковая для флагмана ракета.

Видео дня

Теперь его модель выставлена для продажи на платформе с любопытным названием "Подарок для Путина". Все вырученные средства будут направлены на нужды ВСУ, чтобы они могли "преподнести еще не один подарок" кремлевскому диктатору.

"Модель нам предоставил лидер страны Петр Павел еще в январе. Он знал, что мы вовремя выставим ее на аукцион. Это время пришло, спасибо, господин президент", – указано в сообщении.

Стартовая цена лота составила 16 000 чешских крон или 755 долларов США. Ставки продолжают расти, а закончатся торги через 19 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра обороны Резникова, уничтожение крейсера "Москва" изменило ход военной истории века, украинские солдаты сделали фактически невозможное год назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!