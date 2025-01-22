'Это в интересах Америки': Всемирный конгресс украинцев призвал Трампа поддерживать Украину

Поддержка Украины в защите от агрессии России отвечает стратегическим интересам США. Годы нерешительности Запада придали Москве смелость перегруппироваться и усилить бойню против украинского народа.

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Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод в комментарии украинским СМИ. "Поддержка Украины, безусловно, в интересах Америки", – сказал он.

Павел Грод добавил: война против Украины является не региональным территориальным спором, а частью более широкой стратегии РФ по противостоянию Западу и "демонтажу" существующего международного порядка, лежащего в основе процветания демократических государств со времен окончания Второй мировой войны.

Этот порядок позволил Соединенным Штатам "стать глобальной сверхдержавой", отметил он.

По словам Павла Грода, единственный язык, который понимает диктатор Владимир Путин – "это язык силы".

"Несмотря на то, что мы благодарны за всю помощь, оказанную Украине ее союзниками, три года обеспокоенности Запада и отсутствие решительных действий в российско-украинской войне добавили России смелости перегруппироваться и устроить еще более ужасную бойню против Украины и ее народа", – сказал он.

Президент Всемирного конгресса украинцев также добавил, что демократическое международное сообщество нуждается в "сильном и решительном лидере, который наконец сделает смелые шаги и поставит на место международного хулигана, которым, без сомнения, является Россия".

Грод призвал нового президента США Дональда Трампа оказывать Украине всю возможную помощь в обороне от РФ и привлечении страны-агрессора к ответственности.