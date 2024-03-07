'Это подарок Путину': министр финансов США раскритиковала спикера Джонсона за бездействие по пакету помощи Украине

Бездействие Конгресса США в вопросе выделения помощи Украине является подарком президенту России Владимиру Путину. Кроме того, это играет на руку Ирану и другим противникам, выступающим против Америки и ее союзников.

Об этом глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила в начале встречи с немецким министром экономики Робертом Габеком в Вашингтоне 7 марта, передает Reuters. Она в очередной раз призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее поставить пакет помощи Украине на голосование.

"Пока нижняя палата Конгресса продолжает медлить, страна-агрессор набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Спикер Палаты представителей должен действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии", – подчеркнула глава Минфина США.

"Бездействие Конгресса – это ничто иное, как подарок российскому диктатору", – добавила она.

Глава Минфина Соединенных Штатов также сказала, что бюджетная поддержка Украины будет зависеть от новых реформ в дополнение к уже "надежной" прозрачности использования средств и контроля над ними.

Пакет помощи Украине застрял в Конгрессе с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы с Мексикой.

В феврале Сенат США одобрил пакет помощи для Киева, но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказался сразу ставить его на голосование.

Как стало известно, пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта. Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон предоставил американским законодателям согласовать новое предложение о законопроекте, включающем помощь Киеву. Сторонники этого плана среди республиканцев считают, что проект помощи будет доработан до середины месяца.

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