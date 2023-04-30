'Это не ему решать': в Венгрии обиделись на Зеленского из-за обвинений в пророссийской позиции

В Будапеште обиделись на президента Украины Владимира Зеленского за критику заявлений властей члена НАТО Венгрии о "дружбе" с Россией, считающей врагом Североатлантический Альянс. Там заявили, что уместность членства в НАТО поддерживающей РФ страны решать не главе Украинского государства.

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Также в Будапеште отметили, что "венгры заплатили чрезвычайно высокую цену за эту войну" и напомнили, что Венгрия приютила более миллиона украинских беженцев. Ответ Зеленскому дал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

"По словам президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии как государства-члена НАТО неуместно. Наш ответ: 1. К счастью, это не ему решать. 2. Венгры уже заплатили чрезвычайно высокую цену за эту войну. 3. На этой войне погибло несколько венгров – членов венгерской общины в Закарпатской области", – написал Сийярто.

Он не упустил возможности напомнить Киеву о том, что Венгрия приютила более миллиона бежавших от войны украинских беженцев.

"Если это заявление означает: "Я с уважением благодарю венгров за то, что они впустили и заботились о более чем миллионе беженцев из Украины, и с уважением благодарю за постоянную помощь!", отвечаем: "Пожалуйста, можете рассчитывать на нас и в будущем ", – отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Зеленский в интервью журналистам нескольких западных изданий заявил о "политической запутанности политических элит Венгрии", ведь власти страны, входящей в НАТО, постоянно подчеркивают свои дружеские отношения с главным противником Альянса – Россией.

Глава государства добавил, что все члены Альянса должны руководствоваться общими ценностями и что нельзя пользоваться безопасностью, гарантированной НАТО и при этом разделять взгляды тех, кто демонстративно презирает этот блок и постоянно угрожает его членам ядерной войной.

"Если все говорят, что Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, одно государство не может сказать: "нет, Россия наш союзник". Значит, ты уже не союзник Альянса. Поэтому если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против – ты не можешь советовать Украине, вступать ей в НАТО или нет", – подчеркнул Зеленский.