"Это наша главная задача": Дуда предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед летним саммитом Альянса

Страны-члены НАТО должны выработать соглашение в виде конкретных гарантий безопасности для Украины. Получить эти гарантии безопасности Украины должна до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года.

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Об этом на пресс-конференции в Риге в рамках своего визита в Латвию заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет польское издание Do Rzeczy. Он отметил важность того, что украинская армия должна получить достаточно техники, чтобы остановить наступление России и вернуть оккупированные территории.

"Это наша важнейшая задача сегодня, мы, безусловно, будем говорить об этом до Вильнюсского саммита. Но мы также хотели бы до Вильнюсского саммита выработать договоренность с нашими союзниками в виде предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО. То есть сделать следующий шаг в процессе укрепление безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс", – сказал президент Польши.

Он также сообщил, что во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом обсудил усиление присутствия НАТО в странах региона путем увеличения этого присутствия с уровня батальонных групп до уровня бригадных групп.

"Война в Украине показывает, насколько неожиданно важен немедленный доступ к современной военной инфраструктуре не только для того, чтобы остановить врага. Пожалуйста, помните, что наши действия в рамках НАТО прежде всего превентивны. Это прежде всего сдерживание, я подчеркиваю это очень сильно. Это политика сдерживания. Укрепляя присутствие НАТО как с точки зрения личного состава, так и с точки зрения военной инфраструктуры в наших странах, мы предотвращаем нападение", – сказал Анджей Дуда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, гарантии безопасности Украины от нападений страны-агрессора России может дать только ядерное оружие.

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