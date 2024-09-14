'Это их агрессия': в Белом доме отреагировали на угрозы Путина в адрес США и НАТО

Угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно того, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ означает прямое участие стран НАТО в войне в Украине, были адресованы не американцам или европейцам. Это было сказано только для российской аудитории.

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Так считает администрация президента США Джо Байдена, заявила спикет Белого дома Карин Жан Пьер. Хотя у Путина "опасная риторика", в его словах нет ничего нового, заявила она.

Напомним, когда недавно представителей администрации Байдена спросили о предоставлении Соединенными Штатами разрешения использовать их дальнобойное оружие против целей в РФ, они ответили буквально: "Мы работаем над этим". Сразу после такого заявления в РФ распространили комментарий Путина. Российский диктатор якобы заявил, что предоставление такого разрешения означает прямое участие стран НАТО в войне в Украине, на что РФ отреагирует соответственно.

Этот комментарий был сделан не для США, НАТО или других стран-партнеров Украины, а исключительно для пропагандистской машины россиян, отметила представитель Белого дома.

"Его комментарии, безусловно, очень опасная риторика. Но что касается России, то это не новость. На самом же деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне", – подчеркнула Карин Жан Пьер.

Она также сказала, кто и как может завершить войну на Украине.

"Я повторю то, что вы уже неоднократно слышали от моих коллег из Совета нацбезопасности, от президента: эта война может закончиться уже сегодня. Завершить войну может сам Путин, если выйдет из Украины. Это его агрессия, это его война. Он может закончить это", – отметила спикер Байдена.

Но на вопрос о указанном разрешении Карин Жан Пьер отказалась отвечать.

"Все, что я могу сказать конкретно об Украине: мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было то, что ей нужно для защиты, нужно, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Следовательно, это то, на чем мы сосредоточены, и это то, что мы собираемся продолжать делать", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупанты передислоцировали авиацию, применяемую для ударов по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на "помощи Украине быть более эффективной".

В свою очередь американские аналитики подвергли сомнению утверждение Остина. Они отмечают, что министр прав касаемо того, что одна система вооружения не изменит ход войны. Однако его комментарии не учитывают, как наличие различных систем и соответствующие правила их использования могут влиять на военный потенциал Украины, а изменение этого потенциала может повлиять на ход войны.

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