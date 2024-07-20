'Это глупо и по-детски': Мелони озвучила свои ожидания относительно отношений с США после выборов президента

Отношения между Соединенными Штатами и Италией, как и вообще отношения между странами "Большой семерки", корректируются с точки зрения прагматизма и не имеют зависимостей от личных предпочтений. Именно поэтому в случае избрания Дональда Трампа президентом никаких изменений в отношениях США и Италии не произойдет.

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По крайней мере, так считает премьер Италии Джорджия Мелони. По ее словам, итальянское правительство будет сотрудничать одинаково хорошо как с администрацией Трампа, так и с администрацией Джо Байдена.

Как известно, Мелони в Европарламенте возглавляет группу "Европейские консерваторы и реформисты", и эту политическую силу считают близкой к американским республиканцам. Но, как говорит итальянский премьер, это не помешало ей "очень хорошо работать с администрацией Байдена".

"Я буду продолжать это сотрудничество, если Байдена переизберут. И так же хорошо буду сотрудничать с новой администрацией Трампа. Нам важна надежность альянса с США. Глупо и по-детски считать, что отношения между двумя странами G7 меняются на основе смены правительств", – сказала Мелони.

Аналогично, по ее словам, Италия будет "хорошо сотрудничать" и с новым британским правительством, несмотря на то, что лично Мелони больше нравится бывший британский премьер Риши Сунак.

"Я уже видела (нового премьера Великобритании Кира) Стармера и могу заявить, что мы будем хорошо работать вместе. У меня были особенно тесные отношения с Сунаком, включая личную дружбу. Но сейчас открывается новый этап взаимоотношений стран, и потому идеологическое измерение не помешает нам заключать соглашения, представляющие национальный интерес стран" – отметила Мэлони.

Итальянский премьер добавила, что позиция ее страны касаемо поддержки Украины неизменна и непоколебима.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Италии не только занимает четкую позицию по поддержке Украины – эта страна уже готова играть ведущую роль в производстве современного оружия для нашего государства.

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