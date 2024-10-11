'Это было очень страшно': что говорят очевидцы об урагане 'Милтон', что унес 15 жизней, и какие разрушения он вызвал. Фото и видео

Четырехкратный удар урагана "Милтон" из смертоносных торнадо, сильного дождя, ураганного ветра и штормовых волн оставил множество разрушений в городах американского штата Флорида. За несколько дней стихия унесла жизни по меньшей мере 15 человек, есть пострадавшие, но подсчитывать ущерб власти пока не берутся.

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Это был пятый ураган, обрушившийся на побережье Мексиканского залива в этом году, после "Берил", "Дебби", "Франсин" и "Хелен", заняв второе место от 1886-го, когда их было шесть. Многие люди остались без домов, сообщают CNN и The Washington Post, публикуя рассказы жителей штата о том, какой ужас они пережили.

Последствия стихии

"Милтону" потребовалось всего 24 часа, чтобы усилиться из посредственного тропического шторма в воскресенье, 6 октября, до урагана пятой категории в более теплых, чем обычно, водах залива с устойчивыми ветрами.

По данным Национального центра ураганов США, он проложил необычный путь для урагана в заливе, накрыв Флориду с запада, и пересек штат, а не повернул на север. Утром 10 октября он пошел к северо-востоку от мыса Канаверал в Атлантику, все еще оставаясь ураганом первой категории опасности.

Вдоль северной стороны шторма в некоторых районах выпало около 60 см осадков, вызвав наводнение внутри страны и скопление дополнительной воды на побережьях. Несколько городов и поселков пострадали от наводнений, но район залива Тампа все же избежал чудовищного наводнения, которого опасались метеорологи.

Когда "Милтон" вошел во Флориду, скорость ветра составляла 193 км/час, а когда отошел, – 136 км/час. По пути он швырял лодки и автомобили, валил деревья, обрывал линии электропередач и оторвал крышу стадиона Tropicana Field в городе Сент-Питерсберг. Более трех миллионов человек в штате остались без электричества.

Также ураган вызвал вспышки сильных, продолжительных торнадо, начавшихся за несколько часов до того, как он обрушился на сушу в среду.

Национальная метеорологическая служба насчитала 45 сообщений о торнадо в южной части Флориды – от Коко-Бич до округа Бровард.

По состоянию на утро 11 октября, американские СМИ сообщают о гибели 15 человек из-за урагана. Штату был нанесен значительный ущерб (Bloomberg пишет, что от $60-75 млрд до $160-180 млрд), но губернатор Рон ДеСантис заявил, что "худшего сценария" удалось избежать.

Со своей стороны президент США Джо Байден сказал, что еще слишком рано оценивать ущерб от "Милтона". Впрочем, по его мнению, "меры по спасению жизней внесли свой вклад в уменьшение количества человеческих жертв". Он добавил, что во Флориде все еще сохраняются опасные условия, ведь во время прошлых ураганов многие жизни были потеряны не только после первого удара стихии, но и после него.

Истории жителей Флориды, переживших "Милтон"

Врач-педиатр неотложной помощи Меган Мартин сказала, что она видела куски стадиона Tampa Bay Rays, когда вместе с четырьмя детьми переживала ураган в своей больнице в Сент-Питерсберге.

В разгар шторма женщина отметила, что некоторые разрушения были нереальными и их было "трудно наблюдать". Она описала, как видела ветер и дождь, проносившиеся вместе с поваленными деревьями и ветвями, а также кран, падавший на центр города.

Мартин добавила, что ее дети "прекрасно справились" в этой ситуации. По ее словам, условия в городе "существенно улучшились" за последние 24 часа.

"Им очень нравилось наблюдать за всем, они действительно не понимали серьезности того, насколько опасно это было… Ситуация постепенно улучшается. Службы очищают город. Мосты снова открыты. Мы добились значительного прогресса", – рассказала американка.

Жители округа Сент-Люси, сильно пострадавшего от урагана в четверг, тоже вспомнили ужасные моменты стихии.

"Я живу во Флориде с 1989 года. Никогда, никогда я не видела разрушений и такого количества торнадо, прошедших через эту территорию. И это было самое страшное, что я когда-нибудь пережила", – сказала Сьюзен Карлос в комментарии CNN.

Еще один житель города, Кот Гарри, рассказал, как видел взрывавшиеся во время шторма трансформаторы.

"Наш кемпер начал опрокидываться на два колеса и подниматься вверх. Но все кончилось так быстро. Я не мог поверить в повреждения", – отметил он.

В то же время съемочная группа WFLA-TV (филиал NBC в районе Тампа-Бэй) спасла мать-одиночку с четырьмя детьми в Лейкленде после того, как семья была заблокирована в затопленном доме в течение семи часов.

Эмбер Генри рассказала, что около десяти вечера в среду видела, как вода проникает в ее дом, поэтому она начала наполнять ведра водой и выливать ее в канализацию.

"Но потом дом буквально съел нас водой… Я молилась о помощи, понимая, что меня и моих детей просто убьет током, и мы умрем здесь", – сквозь слезы рассказывала женщина уже в разговоре с журналистами.

Семья придерживалась официальных указаний по оставлению в своем доме, поскольку для них не было приказа об эвакуации. Теперь они бездомные, их авто осталось где-то под водой.

"Я даже позвонила по телефону официальным лицам, и они сказали мне, что это необязательная эвакуация, и со мной и моими детьми все будет хорошо, но это было не так… Я мама-одиночка. У меня нет ничего, кроме меня и моих детей. Я боялась змей, боялась быть убитой током или того, что я умру и тогда моим детям придется страдать…" – призналась женщина.

Она вспомнила, как ее 10-летняя дочь, день рождения которой приближается, сказала: "Мама, я не хочу умереть в свой день рождения". Передвигаясь по кухонной мебели, они смогли перебраться на этаж выше в дом соседей, которых там не было.

Женщина часами звонила в отдел шерифа, но они не могли ответить. Впоследствии она увидела человека, который стоял на дороге, поэтому открыла окно и стала звать на помощь.

"Было очень страшно. Это походило на фильм. Самый страшный ужастик… Не знаю, что заставило меня открыть это окно, но я очень рада, что это сделала, потому что журналисты могли закончить эту историю, собрать вещи и уйти…" – рассказала Эмбер.

Она говорит, что им придется начинать жизнь заново, ведь потеряны важные вещи и документы.

"Сейчас у нас даже обуви нет. Единственное, что у нас есть, это мокрая одежда на спинах", – призналась американка.

Как сообщал OBOZ.UA, ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных штормов, зарегистрированных на побережье Мексиканского залива во Флориде. Разрушения в штате катастрофические, без света остались несколько миллионов домов и предприятий.

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