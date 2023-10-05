'Это было бы большой ошибкой': в Белом доме заверили, что США не собираются отворачиваться от Украины

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что отказ от помощь Украине был бы для Вашингтона "большой ошибкой". Поэтому государство не рассматривает вариант остановки помощи Киеву для защиты страны от атак России.

Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне в среду, 4 октября, передает Укринформ. Она напомнила, что мужественный народ Украины отважно борется уже более, чем полтора года.

"Для нас было бы большой ошибкой отвернутся от того, что храбрый народ Украины делает каждый день уже на протяжении более года", – сказала спикер.

Она отметила, что среди политиков и чиновников Соединенных Штатов продолжают действовать обязательства по поддержке украинского государства. Эти обязательства поддерживают, как в Сенате, так и в Палате представителей, как демократы, так и республиканцы.

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По словам Жан-Пьер глава Штатов Джо Байден уверен, что в вопросе помощи Украины в США ничего не изменилось – поддержка существует и она будет продолжена.

На брифинге 2 октября Жан-Пьер анонсировала новый пакет помощи Украине от США. Она отметила, что подобный шаг Вашингтона станет очередным посланием для российского диктатора Владимира Путина, который начал против украинского народа полномасштабную войну.

Накануне в Белом доме сказали, что спланировали предоставление новых пакетов военной помощи Украине на две недели вперед. Речь идет о передаче украинской армии вооружения, боеприпасов и техники со складов министерства обороны Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

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