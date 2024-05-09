'Это безумная миссия': Венгрия выступила против создания фонда НАТО на €100 млрд для Украины

Венгрия отметилась очередным скандальным заявлением о помощи Украине в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия. В Будапеште заявили, что не будут участвовать в фонде НАТО на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг для помощи Киеву.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, назвав при этом идею Столтенберга "сумасшедшей". Главу венгерского МИД цитирует Reuters.

Сиярто подтвердил, что Будапешт п прежде выступал против этого плана.

"Венгрия будет оставаться в стороне безумной миссии НАТО, несмотря на все давление", – сказал венгерский министр.

Ранее представитель правительства Золтан Ковач заявлял, что Венгрия не поддержит предложения НАТО, которые могут приблизить Альянс к войне или перевести ее из оборонной коалиции в наступательную.

Напомним, Йенс Столтенберг инициировал создание пятилетнего фонда союзнических взносов на общую сумму 100 миллиардов долларов для Украины. Соответствующий пакет должны подписать лидеры стран-членов Альянса на июльском саммите в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто не впервые выступает со скандальным заявлением по Украине. Ранее он заявил, что присутствие войск НАТО в Украине будет означать начало третьей мировой войны. По его словам, если Альянс отправит свои войска на территорию нашей странны, это может пересечь "красную линию".

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возмутило то, что Запад слишком активно помогает Украине. А это, по его убеждению, приводит к страданиям европейского среднего класса.

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