"Эти выборы отличаются": Билл Гейтс тайно пожертвовал $50 млн на кампанию Камалы Гаррис – NYT

Основатель Microsoft, американский бизнесмен и инвестор Билл Гейтс пожертвовал около 50 миллионов долларов на избирательную кампанию кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Такой шаг был вызван обеспокоенностью Гейтса относительно того, каким будет второе президентство республиканца Дональда Трампа.

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Об этом пишет американская газета The New York Times, ссылаяс на три источника. Как говорится в статье, после десятилетий пребывания в стороне от политики Гейтс, один из самых богатых людей в мире, сообщил о своем пожертвовании частному кругу лиц, что должно было оставаться в тайне.

Публично он не поддерживал Харрис.

В частности, бизнесмен заявил, что недавно пожертвовал около 50 млн долларов некоммерческой организации Future Forward, которая поддерживает кампанию Харрис.

Его пожертвование будет представлять собой существенное изменение стратегии, которая ранее удерживала его от подобных подарков, пишет газета.

Также отмечается, что частных разговорах в этом году с друзьями и другими людьми Гейтс выразил обеспокоенность тем, как будет выглядеть второе президентство Дональда Трампа, хотя подчеркнул, что может работать с любым из кандидатов.

У Гейтса нет тесных отношений с Харрис, но он приветствовал работу администрации Байдена-Харрис по изменению климата.

Благотворительная организация Гейтса, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, серьезно обеспокоена возможными сокращениями программ планирования семьи и глобального здравоохранения в случае избрания Трампа, рассказали источники.

Гейтс также обсудил свое пожертвование в поддержку Харрис со своими коллегами, включая Майка Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка и главного сторонника Future Forward, который рассматривал возможность пожертвования аналогичного размера, сказали двое из проинформированных людей.

Пожертвование Гейтса было направлено конкретно в некоммерческое подразделение Future Forward USA Action, которая как организация "темных денег" не раскрывает своих доноров. Поэтому взнос Гейтса никогда не будет указан ни в одной публичной отчетности.

В комментируя информацию журналистов, Гейтс не упоминал напрямую о пожертвовании или не предлагал поддержку Харрис в гонке.

Он подчеркнул свою двухпартийность – но также сказал, что "эти выборы отличаются".

"Я поддерживаю кандидатов, которые демонстрируют четкую приверженность улучшению здравоохранения, сокращению бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире", – сказал он The New York Times.

Гейтс добавил, что имеет "большой опыт работы с лидерами по всему политическому спектру,но эти выборы отличаются от других, они имеют беспрецедентное значение для американцев и самых уязвимых людей во всем мире".

Представитель Блумберга, а также Future Forwar отказались от комментариев.

Блумберг и Гейтс – давние друзья, которых связывают благотворительность и проблемы общественного здравоохранения и изменения климата, говорится в статье.

Гейтса, чье состояние оценивается в 162 млрд долларов, друзья-демократы давно призывали принять участие в борьбе с Трампом, но он всегда был против, говорят источники.

Как и его бывшая жена Мелинда, Гейтс долгое время стремился держаться вне политики, чтобы иметь доверие как демократической, так и республиканской аудитории и администраций, особенно тех, кто работает в развивающихся странах.

Как напоминает The New York Times, в конце 2019 года Гейтс говорил, что "предпочитает не участвовать в крупных политических пожертвованиях".

"Иногда может возникнуть соблазн сделать это, и есть другие люди, которые решают это сделать, но я просто не хочу подхвататывать этот гигантский мегафон", – сказал он.

Двое из детей Гейтса, Рори и Фиби Гейтс, стали донорами Демократической партии и сыграли ключевую роль в том, чтобы убедить своих родителей более серьезно относиться к пожертвованиям в политику, говорят источники. Обоим чуть больше 20 лет, и миллионы долларов, которые они вместе жертвуют, в значительной степени поступают от их родителей, пишет газета.

Мелинда Гейтс также занялась политическими пожертвованиями, выписав чек Future Forward.

Пожертвование "темных денег" дает некоторую защиту: некоторые богатые спонсоры, которые поддерживают Харрис, обеспокоены тем, что их публично отождествляют с ее кампанией, опасаясь, что Трамп будет мстить после ноября, когда состоятся выбора.

Трамп уже пригрозил преследовать сторонников Харрис, включая ее крупнейших спонсоров.

The New York Times Гейтс напоминает, что Гейтс является одним из самых известных людей в мире филантропии, с сетью богатых благотворителей, которые его очень уважают.

Многие из этих людей являются частью сообщества Giving Pledge, группы миллиардеров, организованной Гейтсом и его бывшей женой, которые обещают пожертвовать не менее половины своих активов на благотворительные цели.

По словам источников, Гейтс планирует встретиться с некоторыми членами из группы Giving Pledge и другими филантропами, ориентированными на здравоохранение, в Палм-Спрингс, Калифорния, в начале декабря, сразу после выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным недавнего опроса, Дональд Трамп впервые стал фаворитом избирательной гонки, обогнав Гаррис на 4%. Согласно исследованию, шансы Трампа на победу достигают 52%, тогда как у Гаррис – 48%.