Эстония выдала Штатам агента ФСБ, переправлявшего в Россию электронику для производства ракет

Из Эстонии в Соединенные Штаты Америки экстрадировали гражданина России Вадима Конощенка. Его подозревают в связях с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ) и переправке в Россию материалов для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. В пятницу, 14 июля, 48-летний мужчина должен был предстать перед судом в США.

В Эстонии россиянина арестовали по ордеру на временный арест, выданному в Восточном округе Нью-Йорка. Уже 13 июля его экстрадировали в Штаты.

По данным следствия, Вадим Конощенок был ключевым участником схемы поставок электроники и боеприпасов американского производства в РФ, которая нарушала экспортный контроль США, экономические санкции и другие законы.

Он переправил сотни тысяч боеприпасов в поддержку российской военной машины, используя подставные компании, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Новейшие американские технологии и снаряды должны были быть использованы во вторжении РФ в Украину.

Обвинение россиянину и другим лицам, причастным к этой транснациональной преступной схеме под руководством российских спецслужб, было объявлено еще в прошлом году. Если вина Конощенка будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

"Пусть это дело станет последним примером того, что независимо от того, где вы находитесь в мире, если вы нарушаете экспортный контроль США или уклоняетесь от санкций США, мы не успокоимся, пока вы не предстанете перед правосудием в зале суда США", – заявил американский прокурор Бреон Пис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве промышленности и торговли России сотрудникам запретили пользоваться смартфонами iPhone. На территории страны-террористки эти гаджеты признаны шпионскими устройствами.

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