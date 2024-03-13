Эстония разработала план помощи Украине от ЕС на €100 млрд: что происходит

Для победы Украины в войне необходимо 120 млрд евро. Их можно почерпнуть на финансовых рынках или выделить из национальных бюджетов.

Об этом заявил Кусти Салм, постоянный секретарь министерства обороны Эстонии, передает Euractiv. Часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций.

Европейская комиссия могла бы привлекать средства с финансовых рынков и использовать группу из 27 стран-членов ЕС в качестве гарантии. Такой вариант позволит получить доступ к деньгам как можно раньше, сказал эстонский чиновник.

Для победы Украины необходимо, чтобы ее западные союзники инвестировали 0,25% своего ВВП в военную помощь стране. Основой должна стать стратегия, разработанная Эстонией. Она детализирует, куда будут потрачены деньги, главным образом, на оборонное оборудование и боеприпасы.

Если бы более 50 стран возглавляемой США коалиции "Рамштайн", которая поддерживает Украину, потратили этот процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год, сказал Салм.

"С этими деньгами до 2025 года Украина дойдет до точки, когда они смогут эффективно противостоять России", – сказал он.

Даже если эта сумма сейчас начнет поступать в бюджеты, это займет почти год, предупредил Салм.

"Нужно будет еще приблизительно девять месяцев, чтобы обеспечить поставки до уровня, необходимого для того, чтобы Украина вероятно достигла нынешнего уровня истощения", – сказал он.

Отвечая на вопрос, на сколько хватит 120 миллиардов евро ежегодно против 130 миллиардов евро, потраченных Россией, согласно SIPRI, Салм сказал, что эстонская цифра "не включает другие цифры, такие как собственные расходы Украины, западную военную подготовку, гражданскую помощь и тому подобное... поэтому фактически необходимая сумма выше, чем эта", предполагая, что она уже соответствует российским расходам.

Он отметил, что западные союзники сейчас тратят на войну половину того, что делает Россия: "5,5 млрд. долларов с Запада, 10 млрд. долларов из России".

Для эстонцев выделение 0,25% ВВП для Украины доступно, Это показывает, что на самом деле для этого нужно очень мало усилий, чтобы Украина выиграла войну, даже без участия США.

Согласно анализу страны, эта цифра составляет 1/8 расходов участников формата Ramstein на помощь Украине.

Еврооблигации были бы средством получить доступ к деньгам как можно раньше, сказал эстонский чиновник.

"Несколько стран сказали, что это будет недостижимым, и здесь вступает в действие дискуссия о еврооблигации, которая имеет элемент солидарности", – предложил Салм, где все 27 государств-членов ЕС вместе поручат исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынков и быть пов' связанными процентными ставками.

Использование Европейской комиссии по выпуску долговых обязательств по финансированию обороны Украины или расширению оборонного производства в Европе рассматривается как вариант увеличения объема доступных средств, поскольку блок стремится обновить свой военно-промышленный комплекс до берега. наладить производство оборонной техники.

Использование еврооблигаций для сбора денег, как это делала Европейская комиссия для финансирования экономического восстановления после пандемии, в последние несколько месяцев было выдвинуто несколькими странами ЕС, в частности бельгийцами, эстонцами и французами, а также президентом Европейского Совета Шарль Мишель.

Эта инициатива также получила поддержку в Литве, Латвии, Польше и ряде стран Средиземноморья.

ЕС может начать с единовременного привлечения 100 миллиардов евро или сделать это позже.

Отвечая на вопрос, почему эта конкретная цифра была поднята и обсуждена, Салм сказал, что среди других причин она "идеально подходит для примера цены оборонной готовности".

"100 миллиардов евро покупают вам десять дней сухопутной войны, и если мы принимаем во внимание все потребности, мы говорим о триллионах. Это звучит как высокие цифры, но они все равно на порядок меньше потенциала риска", - отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны Эстонии распорядилось прекратить продажу продукции тех компаний, которые Украина внесла в список международных спонсоров войны. К ним, в частности, относятся PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International.

Кроме того, Эстония призвала Европейский Союз конфисковать 150 млрд евро замороженных российских активов. Причем, сделать это нужно до президентских выборов в США в 2024 году, считают в МИД страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!