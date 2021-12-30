Эстония предоставит Украине Javelin и гаубицы, но нужно согласие США

Министерство обороны Эстонии готово передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для реализации этих намерений необходимо согласие Вашингтона, а также стран-производителей указанного вооружения.

В данном случае речь идет о Финляндии и Германии, именно они являются крупнейшими производителями гаубиц. Об этом передает агентство EER, ссылаясь на заявление начальника отдела международного сотрудничества Министерства обороны Эстонии Пеетера Куймета.

"Мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью. Сейчас рассматриваем возможности поставки ракет Javelin для противотанковых ракетных систем, также планируем предоставить 122-мм гаубицы и боеприпасы к ним", – пояснил военный чиновник.

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При этом Куймет подчеркнул, что если согласие США не поступит, ракетные комплексы Javelin будут вынуждены передать на учебные полигоны для проведения тренировок. Срок годности этой ракеты составляет не более десяти лет. После этого ее следует разоружить или потратить деньги на ее обновление.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в штабе ООС показали безукоризненную точность достижения целей ракетами Javelin.