Вслед за Украиной Эстония и Латвия заказали у Германии зенитные ракетные комплексы IRIS-T. Фото
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписали в Германии базовый договор о покупке системы ПВО Iris-T производства немецкой компании Diehl Defence. Рамочное соглашение было заключено в понедельник, 11 сентября, в городе Ретенбах.
Об этом сообщило министерство обороны Германии в Twitter, а также латвийское оборонное ведомство. Указано, что это будет самая большая инвестиция в ПВО в истории Латвии и Эстонии.
"Абсолютно понятно, что мы не можем питать никаких иллюзий относительно России. Опыт Украины свидетельствует о важности современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была в Вооруженных Силах страны только близкого действия. С другой стороны, система IRIS-T обеспечит эффективную и комплексную защиту на среднее расстояние, а также совместимая с системами НАТО, таким образом выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", – заявила Мурниеце.
Системы противовоздушной обороны IRIS-T способны предотвращать угрозы со стороны самолетов и беспилотников противника в радиусе до 40 километров и на высоте до 20 километров. Общая закупка систем одного типа позволит обеим странам сэкономить бюджетные средства, а также будет способствовать взаимной координации обороны региона Балтии, отметили в Минобороны Латвии.
Поскольку переговоры с поставщиком продолжаются, планируется, что после заключения договора закупка ЗРК IRIS-T SLM будет реализована в течение следующих трех лет.
В минобороны Латвии также отметили, что к тому времени страна должна проделать значительную работу: научить персонал, улучшить инфраструктуру, а также провести другую работу, чтобы, когда эти системы ПВО будут доставлены, вооруженные силы страны были готовы к полному их использованию и обслуживанию.
Зенитная система IRIS-T может сбивать самолеты, бронированные вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники. Для запуска с земли используется модификация ракеты IRIS-T SL (маркировка Surface Launched). Эти зенитные ракеты имеют управляемый вектор тяги, улучшающий маневренность, и инфракрасную головку самонаведения – то есть систему наведения на излучающее цель тепло. Система "памяти" различает тепловые ловушки и подлинные цели. От такой ракеты сложно увернуться.
Характеристики ПВО IRIS-T SLM:
- дальность - 40 км;
- высота запуска ракеты – до 20 км;
- 8 ракет в пусковой установке;
- совместимость с другими ПВО стран НАТО;
- вертикальный запуск ракет;
- угол обзора радара – 360°.
Стандартная батарея IRIS-T состоит из:
- машины управления;
- одного радара;
- 3 пусковых установок (каждая восемь ракет).
Пусковые установки можно перевозить на гусеничных платформах или грузовиках и не только на предоставляемых производителем. Также система может получать данные не только из входящих в комплектацию радаров, но и из других радиолокационных систем.
Как сообщал OBOZREVATEL, Германия передала Украине два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Первый такой ЗРК украинская армия получила в конце 2022 года, во время первого боевого крещения им было сбито 100% враждебных целей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!