Вслед за Украиной Эстония и Латвия заказали у Германии зенитные ракетные комплексы IRIS-T. Фото

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписали в Германии базовый договор о покупке системы ПВО Iris-T производства немецкой компании Diehl Defence. Рамочное соглашение было заключено в понедельник, 11 сентября, в городе Ретенбах.

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Об этом сообщило министерство обороны Германии в Twitter, а также латвийское оборонное ведомство. Указано, что это будет самая большая инвестиция в ПВО в истории Латвии и Эстонии.

"Абсолютно понятно, что мы не можем питать никаких иллюзий относительно России. Опыт Украины свидетельствует о важности современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была в Вооруженных Силах страны только близкого действия. С другой стороны, система IRIS-T обеспечит эффективную и комплексную защиту на среднее расстояние, а также совместимая с системами НАТО, таким образом выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", – заявила Мурниеце.

Системы противовоздушной обороны IRIS-T способны предотвращать угрозы со стороны самолетов и беспилотников противника в радиусе до 40 километров и на высоте до 20 километров. Общая закупка систем одного типа позволит обеим странам сэкономить бюджетные средства, а также будет способствовать взаимной координации обороны региона Балтии, отметили в Минобороны Латвии.

Поскольку переговоры с поставщиком продолжаются, планируется, что после заключения договора закупка ЗРК IRIS-T SLM будет реализована в течение следующих трех лет.

В минобороны Латвии также отметили, что к тому времени страна должна проделать значительную работу: научить персонал, улучшить инфраструктуру, а также провести другую работу, чтобы, когда эти системы ПВО будут доставлены, вооруженные силы страны были готовы к полному их использованию и обслуживанию.

Зенитная система IRIS-T может сбивать самолеты, бронированные вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники. Для запуска с земли используется модификация ракеты IRIS-T SL (маркировка Surface Launched). Эти зенитные ракеты имеют управляемый вектор тяги, улучшающий маневренность, и инфракрасную головку самонаведения – то есть систему наведения на излучающее цель тепло. Система "памяти" различает тепловые ловушки и подлинные цели. От такой ракеты сложно увернуться.

Характеристики ПВО IRIS-T SLM:

дальность - 40 км;

высота запуска ракеты – до 20 км;

8 ракет в пусковой установке;

совместимость с другими ПВО стран НАТО;

вертикальный запуск ракет;

угол обзора радара – 360°.

Стандартная батарея IRIS-T состоит из:

машины управления;

одного радара;

3 пусковых установок (каждая восемь ракет).

Пусковые установки можно перевозить на гусеничных платформах или грузовиках и не только на предоставляемых производителем. Также система может получать данные не только из входящих в комплектацию радаров, но и из других радиолокационных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия передала Украине два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Первый такой ЗРК украинская армия получила в конце 2022 года, во время первого боевого крещения им было сбито 100% враждебных целей.

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