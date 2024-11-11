Есть Зеленский, но нет Путина: Трамп показал, как пообщался с мировыми лидерами после избрания. Фото
Новоизбранный президент США Дональд Трамп намекнул, какова будет внешняя политика Америки под его руководством. России следовало бы задуматься, будь Кремль на это способен.
Свой "тонкий намек" Трамп разместил в собственной соцсети Truth Social. Он обнародовал сюжет FoxNews, прокомментировав его короткой фразой.
В сюжете говорится, как Дональд Трамп пообщался с мировыми лидерами после победы на президентских выборах.
В списке его собеседников есть президент Украины Владимир Зеленский, но нет российского диктатора Владимира Путина.
Как видно из кадров, Дональд Трамп беседовал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром президентом южной Кореи Юн Сок Йоль и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Предварительный просмотр внешней политики под руководством Трампа", – прокомментировал видеосюжет новоизбранный президент США.
Напомним, ранее в The Washington Post заявили, что якобы Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в котором речь шла об Украине. Мол, Трамп попросил Путина не обострять ситуацию. Обсуждение касалось, в частности, территориальных уступок.
Телефонный разговор Трампа и Путина якобы прошел еще в четверг, 7 ноября. Также в издании утверждали, что украинская сторона "была заранее информирована о предполагаемом звонке".
В МИДе нашей страны отреагировали и отметили, что правительство не знало о разговоре Трампа и Путина. "Соответственно, Украина не могла одобрить или отрицать звонок", – сказал спикер ведомства Георгий Тихий.
Однако впоследствии у избранного президента США и у кремлевского диктатора отвергли сообщение WaPo о телефонном разговоре Путина и Трампа.
Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что разговора между Путиным и Трампом не было. Он сказал, что данные источники американского СМИ ошибочны.
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