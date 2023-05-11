Есть угроза детонации снарядов: в Эстонии на военном полигоне загорелся масштабный пожар

В четверг, 11 мая, на полигоне Сил обороны Эстонии в Нурсипале вспыхнул масштабный пожар. Сообщается, что на полигоне во время военных учений стреляют из миномета и там могут быть неразорвавшиеся снаряды.

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Об этом сообщает эстонский телерадиовещатель ERR. Спасатели пока не могут потушить огонь.

В 11.54 поступил вызов о пожаре на полигоне. Но из-за того, что пожар возник на земельном участке, где есть неразорванные снаряды, спасатели были вынуждены воздержаться от начала тушения огня.

"Спасатели следят за периметром территории и если огонь выйдет за ее пределы, смогут локализовать его", – сообщил спикер Лиунасского спасательного центра Марек Кийк.

Территория, где возник пожар, окружена канавами, физически ограничивающими распространение огня. Однако погасить ее спасатели не могут, а поднимающийся над полигон дым создает проблемы для местных жителей.

Спикер спасательного центра сообщил, что по состоянию на 14:30 огонь уже распространился на площадь в 20 гектаров.

Напомним, что 11 мая в центре Милана (Италия) раздался мощный взрыв. В результате происшествия занялись транспортные средства, а из ближайшей школы провели эвакуацию. Большой столб дыма виден почти из всех районов города.

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