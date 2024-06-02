'Есть сигналы от разных разведок': Зеленский заявил, что на российский рынок попадают элементы оружия из Китая

Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией о том, что на российский рынок попадают элементы оружия из Китая. Такие данные поступают и от разведок стран-партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитирует телеканал "Мы Украина". Кроме того, в российском оружии выявляют и составляющие производства других стран, подчеркнул глава государства.

"Сегодня есть сигналы от разных разведок, включая украинский, что каким-то образом попадает на рынок РФ через Китай. Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно некоторые элементы, которые входят в вооружение РФ, которые являются элементами того или иного оружия, которые с Китая", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что китайскими элементами дело не ограничивается: для производства оружия РФ до сих пор использует составляющие производства других стран мира.

Впрочем, Зеленский предостерег от того, чтобы на основе этого делать вывод, что эти страны специально продают РФ свои вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что находясь в Сингапуре, где проходит азиатский форум безопасности "Диалог Шангри-Ла", Зеленский подверг критике позицию Пекина относительно Саммита мира в Швейцарии. Китай, по словам украинского президента, стал инструментом в руках российского диктатора Владимира Путина, помогая Москве в срыве этого мероприятия.