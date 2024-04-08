Есть несколько вариантов удара по Израилю: приведет ли 'кровавая месть' Ирана к великой войне на Ближнем Востоке

Иран, заклятый враг Израиля, поклялся отомстить за убийство двух своих генералов вместе с пятью военными советниками во время авиаудара по иранскому дипломатическому комплексу в столице Сирии. Считается, что атака по интересам Ирана в Сирии является одной из самых болезненных за последнее время.

США уже предупредили: Тегеран планирует нанести по территории Израиля массированный ракетный удар, атаковав стратегические объекты непосредственно внутри страны. США и Израиль уже привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке. Израиль также отменил освобождение из расположения для боевых частей, призвал часть резервистов в подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и заблокировал сигналы GPS. После озвученной угрозы Израиль также закрывает посольства в 28 странах. В состояние повышенной боевой готовности приведены и вооруженные силы в Иране.

О том, что стоит за заявлениями Ирана о кровавой мести и чего ждать на Ближнем Востоке в ближайшее время, – в материале OBOZ.UA.

В ожидании мести

Иран может уже в ближайшее время провести массированные атаки на Израиль в попытках отомстить за уничтожение генерала Корпуса стражей исламской революции в Сирии Мохаммада Реза Захеди и группы высокопоставленных военных, ответственных за диверсии против Израиля и за поддержку режима сирийского диктатора Асада. Нанеся свой удар Израиль повысил градус региональной вражды, вспыхнувшей после нападения ХАМАС 7 октября. Каким образом может быть произведен удар мести по-ирански, пока остается только гадать.

Исламская Республика имеет несколько вариантов. Во-первых, может использовать возможность своих террористических прокси в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене для массового обстрела Израиля как ракетами, так и беспилотниками. Во-вторых, может бросить своих террористических помощников в Сирии и Ираке на войска США, или же расширить программу по обогащению урана. Это вызвало бы обеспокоенность Соединенных Штатов и их союзников по поводу потенциала Тегерана создать ядерную бомбу, которую Запад давно пытался обуздать.

Куда более серьезным компонентом иранского ответа могут стать обстрелы Израиля баллистическими ракетами непосредственно с территории Ирана. Если это действительно произойдет, можно будет говорить о начале большой войны.

В Израиле утверждают, что система ПВО страны способна отразить эти атаки, и предлагают гражданам не паниковать. Но уже понятно, что ситуация действительно угрожающая, ведь отменены отпуска военнослужащим, которые и без того заняты в беспрецедентной по своей продолжительности военной операции против террористов ХАМАС.

И хочется, и колется

В 2020 году верховный лидер Ирана уже обещал "жестоко отомстить" тем, кто виновен в убийстве Касема Сулеймани, самого уважаемого военачальника Исламской Республики. Через несколько дней Тегеран нанес мощный удар баллистическими ракетами по американской базе в Ираке. Однако по имеющимся данным, он заранее сообщил о своих намерениях, чтобы не допустить гибели американских солдат. Риск войны с США был минимизирован.

Через четыре года аятолла Али Хаменеи снова поклялся отомстить за генерала, убитого другим врагом Ирана. Это значит, что Тегеран снова решает вопрос – как ответить, чтобы послать противникам мощный сигнал, не разжигая при этом более масштабный пожар.

До этого времени Иран избегал прямого вступления в бой, поддерживая атаки своих террористов-союзников. Такие прокси-удары по силам США в регионе прекратились в феврале после того, как Вашингтон отомстил за убийство трех американских солдат в Иордании десятками авиаударов по целям в Сирии и Ираке, связанным с КСИР.

Опасность для Ирана заключается в том, что ответные меры, воспринятые как слабые, рискуют нанести вред его репутации и моральному духу его военных, а также прокси, к которым принадлежит ХАМАС и Хезболла. Однако более агрессивный ответ может вовлечь иранцев в прямую конфронтацию с Израилем, а в перспективе и из США, чего режим, как считается, стремится избежать.

Иран, у которого есть глубокие экономические проблемы, вызванные санкциями, и которому понадобились месяцы, чтобы подавить последние народные беспорядки, все же опасается большой войны, которая может дестабилизировать страну и поставить под угрозу контроль режима над властью.

Россия ждет выгоду

Если Иран выберет войну, то в ней может быть очень заинтересован один из самых близких союзников иранского режима – российский диктатор Путин.

Кризис на Ближнем Востоке, начавшийся 7 октября прошлого года, помогает Кремлю в его собственных усилиях по уничтожению Украины. Можно сказать, что нападение ХАМАС в некоторой степени отвлекло внимание США и коллективного Запада от действий Путина в Украине. Если к этой ситуации прибавляется еще и ирано-израильская война, то это создаст еще большее напряжение не только на Ближнем Востоке, но и в сотрудничестве между Западом и Глобальным Югом, чего ожидает Путин.

В этой ситуации, конечно, россиянам тоже на руку те трудности, которые существуют у администрации США. С одной стороны, Байден не может добиться от Конгресса одобрения пакета помощи для Украины, а с другой – продолжается критика в рядах демократов из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа в связи с длительной израильской операцией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что Вашингтон может изменить свою позицию по поддержке Израиля, если тот не примет меры по защите гражданского населения в секторе Газа.

Иранцы точно ответят

"На сегодняшний день возможны два варианта иранского ответа на действия Израиля. Первый – обстрел с территории Ирана баллистическими ракетами, беспилотниками, к которому подключаются иранские союзники и прокси в регионе из Ирака, Сирии, Ливана, все шиитские группировки, которые будут наносить разные удары и Хезболла.

Второй вариант – сделать так, как иранцы поступили, когда ударили по дому известного курдского бизнесмена из Ирака. И заявили, что он работал на Моссад, а в его доме якобы была израильская база. И вот они, так сказать, уничтожили "базу" Моссад, добились "огромного успеха" и тем самым отомстили. То есть оба варианта возможны", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"На мой взгляд, именно второй вариант гораздо вероятнее, чем прямые удары с территории самого Ирана. Хотя один прецедент был, когда иранцы запустили баллистическую ракету и ударили по американской базе в Ираке. Но даже если верить источникам, они, во-первых, предупредили об этом ударе, во-вторых, не взяли на себя ответственность.

Я склоняюсь к мысли, что будет какой-то гибридный вариант: или кто-то из иранских прокси нанесет удар, или, скорее всего, они ударят по какому-то объекту и заявят, что это и была месть, и они ее выполнили. То есть ответ обязательно будет, но его масштаб пока не известен.

Главное – им нужно сохранить лицо, а для этого не обязательно наносить действительно масштабный и кровавый удар. Достаточно объявить, что удар был велик. Они очень часто именно так и поступают.

Спровоцирует ли иранская месть большую войну? Это будет зависеть от того, каким будет удар, откуда его нанесут и кто это сделает. Если он будет нанесен непосредственно с территории Ирана, то это будет означать большую эскалацию. Немногие понимают, что будет в таком случае. У меня такое впечатление, что определенный сценарий такого развития событий есть только у израильтян, а все остальные стараются даже не думать о таком. Ведь правительство в Израиле пойдет на то, чтобы дать ответный удар уже по территории Ирана, и он будет значительным, что означает войну", – отметил Сергей Данилов.