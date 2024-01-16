'Есть 3-5 лет на подготовку': премьер Эстонии предупредила о возможной агрессии РФ против НАТО

Глава правительства Эстонии Кая Каллас считает, что страна-агрессор Россия в ближайшие годы может представить серьезную угрозу восточному флангу Североатлантического Альянса. По ее мнению, у Европы есть около трех-пяти лет, чтобы подготовится к возможное военной угрозе со стороны Москвы.

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Об этом Каллас заявила в интервью The Times, опубликованном в пятницу, 15 января. В своих заявлениях чиновница ссылалась на информацию эстонской разведки.

Она отметила, что в случае гипотетической заморозки войны в Украине, Москве понадобится три-пять лет для того, чтобы восстановить своей военный потенциал. Тогда Россия может быть реальной угрозой на восточного фланга НАТО.

Ситуация будет в большинстве зависеть от того, как союзникам Украиныудастся сохранить единство в вопросе поддержки и помощи стране.

"России нужна пауза для того, чтобы собрать ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, следовательно слабость провоцирует Россию", – считает она.

Каллас подчеркнула, что западным государствам нужно как можно скорее объединить усилия и передать украинской армии больше вооружения. Тогда Украина сможет нанести "решающий удар" и навсегда лишить Москву возможности угрожать соседним странам.

В долгосрочной перспективе, как считает премьер Эстонии, Альянсу стоит одобрить стратегию "сдерживания" РФ по образцу Холодной войны. В первую очередь расходы на оборону каждого члена НАТО нужно увеличить до как минимум 2,5% ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ нашли секретный документ, в котором говорится, что армияГермании готовится к вооруженному конфликту с РФ. Речь идет про сценарий учений под названием "Оборона Альянса 2025", который описывает, как будет действовать Путин и как НАТО будет вынуждено защищаться.

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