Несколько тезисов по ситуации в Сирии.

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Если власть в Дамаске действительно упадёт.

Главным выгодоприобретателем от коллапса власти в Дамаске будет Турция. Анкара сможет навязать свою повестку в регионе и цементировать своё влияние в Сирии через лояльных боевиков + решить вопрос возвращения сирийских беженцев домой и их расселения. Как именно? Видимо, будут решать по ходу. Под угрозой окажутся меньшинства – шииты, алавиты и христиане. Боевики не особенно скрывают, что строить в Сирии плюралистическую либеральную демократию не планируют. США окажутся перед выбором: остаться и иметь дело с Турцией и протурецкими боевиками или уйти и кидануть сирийских курдов. Турки будут уговаривать американцев уйти, с арабскими племенами попробуют найти общий язык, а с курдами либо договориться (с частью из них), либо раздавить силой. Если администрация Байдена ничего не сделает, ставка будет сделана на Трампа, которому продадут красивую сделку, в рамках которой американцы уйдут из Сирии, успешно "победив" террористов "ИГ" и героически дождавшись крушения правительства Асада. А курдов заставят принять реальность. С Европой, Израилем, Иорданией и Ливаном пока непонятно. Всё будет зависеть от того, смогут ли они договориться с новыми властями. Кто будут эти власти - неизвестно. Я напомню, что абстрактные "повстанцы" и "оппозиция" - это сотни различных фракций самых разных оттенков, часть из которых - выходцы из "Аль-Каиды" и "ИГ". Сторонники светской про-демократической республики там в маргинесе. Поэтому в реальности я думаю, ситуация будет развиваться либо как в Афганистане, либо как в Ливии, в зависимости от того, как будет налажен переговорный процесс, и насколько все элиты останутся довольными. Тоже самое с аравийскими монархиями, которые будут давать деньги на восстановление только под гарантии предсказуемой и стабильной власти, а не бардака и хаоса, который закончится снова очередным "халифатом" а-ля 2014-2015 гг. Главным проигравшим я считаю Иран. Он потеряет логистику, соединявшую его с Ливаном, а также ему придется вывести свои силы из Сирии. С другой стороны, в среднесрочной перспективе, это дает ему возможность выйти на договорняки с США под соусом "мы уже не угрожаем Израилю своими прокси возле его границ". Но это если в Штатах будут настроены, и если Иран действительно провернёт такие маневры. В случае потери Сирии, Россия потеряет военные базы в Латакии. Это ударит по их логистике в Африке. Не считаю, что это будет смертельным ударом, но неприятно – факт. Им придется перестраивать снабжение своих силовых подразделений в Африке. Хотя от этого их возможности влиять через антизападные сентименты на континенте никуда не исчезнут, как и их проекты в невоенном секторе. На войну в Украине ситуация никак не скажется. Сирия ещё до 2022 года перестала быть приоритетным для РФ направлением. После 2022 и подавно. Отправлять войска туда Москва не будет. Соответственно, потеря Сирии не отобразится на возможности РФ вести войну в Украине.

Как-то так.