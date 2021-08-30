Если Талибан застрянет в Средневековье, это угроза для мира, – муфтий Исмагилов

Движение Талибан, пришедшее к власти в Афганистане, руководствуется средневековыми нормами ислама. Часть из них входит в противоречие с мусульманским вероучением, в частности, по поводу положения женщин.

Если новое руководство страны не будет выполнять обещаний по обеспечению граждан большими правами и свободами, возникнет угроза для граничащих с Афганистаном стран. Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Афганистан всегда стоял в стороне от тенденций всего остального мусульманского мира. Там сохранились почти средневековые нормы и представления. Развитие, модернизация, адаптация этих норм фактически не происходили. Некоторые нормы, которые внедряются Талибаном, не просто не современны для мусульманского мира – они не соответствуют исламу. Например, раньше они запрещали женщинам учиться, работать. Таких запретов нет в исламе", – подчеркнул муфтий.

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"Наоборот, в исламском мире приветствуется, чтобы люди получали и образование, и определенные навыки в различных сферах, чтобы человек мог развиваться и приносить пользу обществу", – добавил он.

Исмагилов отметил, что сейчас никто не может гарантировать, что власти талибов в Афганистане будут придерживаться демократических норм, которые были задекларированы. Именно поэтому большая часть местного населения, помня о предыдущем приходе к власти Талибана в 1996 году, предпочитает покинуть страну.

Муфтий добавил, что внедрение в Афганистане идеологии жестокого отношения к людям и обществу, а также средневековое понимание ислама будет угрожать соседним странам, где это также может распространиться.

В этом контексте он напомнил, насколько эффективной свое время оказалась пропагандистская кампания "Исламского государства", которая использовала возможности медиа и социальных сетей.

"Такая идеология всегда стремится распространяться, транслировать себя за пределы своих границ. Она будет пытаться выйти за границы этой страны с помощью СМИ, интернета, социальных сетей и проповедовать свое видение", – предупредил муфтий.

Как писал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что эта страна готова вести диалог с новой властью Афганистана в лице Талибана. Официальная Анкара приветствует умеренные заявления руководства талибов.