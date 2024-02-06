Если связи Турции и России остановят войну в Украине, то США будут не против – Госдеп

В Государственном департаменте США сказали, что Вашингтон не будет официально комментировать внешние связи Турции и страны-агрессора России. В то же время там отметили, что будут приветствовать контакты Анкары и Москвы, если это поможет "прекратить злонамеренную деятельность РФ".

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Об этом сказал Ведант Пател, заместитель представителя Госдепа, на пресс-конференции в понедельник, 5 февраля. Так он прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин собирается ехать в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Эрдоганом, передает агенство Укринформ.

Он сказал, что Штаты оставляют право турецким партнерам говорить об их собственных обязательствах во внешней политике, которую они ведут.

"Если же любое государство способно сыграть значительную роль в прекращении определенной злонамеренной деятельности России, мы бы, конечно, это приветствовали", – казал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Пател напомнил, что Турция отыграла важную роль в реализации Черноморской зерновой инициативы. И очень важно, чтобы зерно из Украины доставлялось по назначению.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне глава МИД Турции сказал, что Путин 12 февраля намерен приехать в Анкару, чтобы обсудить с Эрдоганом "новый механизм" экспорта украинского зерна через Черное море.

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