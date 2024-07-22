Байдена таки дожали и он снялся с президентской гонки. Уже подъезжал к студии для эфира на Sky News Arabia, когда отменили эфир из-за этой новости.

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В контексте того, что одновременно с президентскими выборами пройдут и выборы в Конгресс, решение верное. Иначе разгром был бы полный.

Но учитывая, что Байден уже поддержал кандидатуру вице-президентки Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов, вряд-ли это что-то изменит именно в президентской гонке.

Как уже успел заявить Трамп, победить Харрис ему будет даже легче, чем Байдена. Она крайне непопулярна среди иех американцев, которые и решают итоги выборов каждый раз - 3-5% т.н. "нейтральных" избирателей, которые не являются явными сторонниками одной из двух главных партий США.

Если Хиллари Клинтон не удалось победить Трампа, то у Харрис ещё меньше шансов.

Тем более на фоне неудавшегося покушения на Трампа.

Начинать кампанию "с колёс" за 3,5 месяца до выборов крайне сложно. Тем более имея такие стартовые позиции.

Но кто знает, что нас ждёт дальше на фоне таких неожиданных событий, которые уже произошли лишь за этот месяц....

И ещё далеко не факт, что на съезде Демпартии выдвинут именно Харрис.