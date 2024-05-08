Если бы Европа была дальновиднее, то Путин не напал бы на Украину, – Туск

Страны Европы должны сегодня значительно улучшить обороноспособность. В свое время им не хватило дальновидности рассмотреть угрозу со стороны России, а если бы ЕС был лучше подготовлен в плане безопасности, то Россия, возможно, не напала бы на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе Европейского экономического конгресса в Катовице. Его цитирует издание Onet.

Глава польского правительства подчеркнул, что сегодня Европа должна стать безопасным континентом благодаря своим усилиям, в частности, оборонному характеру.

"Это не так, что Украина, учитывая диспропорции, должна проиграть России. Нет! Если бы Европа была лучше подготовлена, если бы Европе и европейским лидерам много лет назад хватило воображения, будь Европа лучше подготовлена на такие сложные времена, то, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга - Украину", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что еще никогда в истории ЕС политические лидеры не были столь единодушны относительно того, что нужно сделать в Европе. Именно из Польши несколько месяцев назад раздался очень важный сигнал, что это не пустые слова, добавил Туск.

"История вернулась к нам, и в ее самом физическом измерении. Сегодня Европейский Союз должен стать безопасным континентом благодаря своим усилиям. Это не значит, что Украина должна проиграть войну. Если бы Европа была лучше подготовлена, возможно, Россия не решилась бы напасть на нашего друга Украину", — сказал Туск.

Он подчеркнул, что Евросоюз в течение следующих нескольких месяцев должен осуществить усилия и повысить свою обороноспособность на столько, чтобы никто не решился напасть. Для этого европейские страны должны объединить свои усилия.

Туск вспомнил времена пандемии коронавируса и подчеркнул, что тогда европейцы объединились для борьбы с вирусом. А зло, которое несет путинская Россия, гораздо опаснее вируса

"Мы должны осознать, что можем сделать больше в борьбе со злом, гораздо опаснее этого вируса. Европа будет безопасной при условии, что небо над Европой будет безопасным… Здесь нет места для споров и внутренней конкуренции", – сказал Туск.

Он добавил, что защита границ также должна стать приоритетом Европы из-за массовой нелегальной миграции.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава подала официальный запрос на размещение на своей территории ядерного оружия НАТО. А также Польша хочет усилить свои возможности нанесения ракетных ударов на большие расстояния.

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