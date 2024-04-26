Польша хочет усилить свои возможности нанесения ракетных ударов на большие расстояния – IISS

Польша с 2013 года стремилась нарастить возможности своей армии в нанесении дальних ударов, прилагая еще больше усилий в этом направлении после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го. В марте этого года Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Варшаве до 1800 ракет воздушного базирования, включая JASSM-ER дальнего радиуса действия.

Как отметил Международный институт стратегических исследований (IISS), Америка объявила об этом 12 марта, в день визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра страны Дональда Туска. В частности, стороны согласовали возможную продажу до 821 крылатой ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-158B-2 JASSM-ER стоимостью $1,77 миллиарда. Они работают на расстоянии более 930 километров.

Варшава впервые приобрела JASSM-ER (70 штук) в декабре 2016 года. Первые поставки были получены в январе 2017-го.

JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) разработаны американской корпорацией Lockheed Martin.

Модификация AGM-158 JASSM-ER отличается от базовой версии ракеты (AGM-158 JASSM) увеличенными топливными баками и более экономичным турбореактивным двигателем. Это повысило ее дальность до 980 километров.

В США считают, что использовать ракеты типа JASSM наиболее эффективно на ранних стадиях конфликта (до установления доминирования в воздухе), а затем против хорошо защищенных и ценных целей.

Если продажа этих ракет Польше состоится, это будет означать более чем десятикратное увеличение количества JASSM-ER на вооружении страны.

Как писал OBOZ.UA, 22 апреля польский премьер Дональд Туск заявил, что его страна не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot – мол, для этого нет резервов. В то же время Варшава будет помогать Киеву в защите от российских воздушных атак "другими способами".

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