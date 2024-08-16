Еще одна страна НАТО возобновляет общевоенный призыв граждан: что происходит

Хорватия вводит обязательную военную службу с 1 января 2025 года после того, как в 2008 году страна перешла на добровольную службу. Это обусловлено глобальной ситуацией в сфере безопасности.

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Теперь срок обязательной службы составит 2 месяца. Об этом заявил министр обороны страны Иван Анусич, пишет АР.

Он заявил, что возврат к призыву обусловлен обострением напряженности в Европе, российской агрессией против Украины и наращиванием военной мощи балканских государств.

"Мы оснащаем и модернизируем Вооруженные Силы, мы их организовываем так, как от нас ожидают и как мы договорились с союзниками по НАТО и верхушкой НАТО", – отметил министр обороны.

Другие страны Европы рассматривают возможность принятия аналогичных мер или уже восстановили обязательную военную службу в ответ на обострение региональной напряженности.

В прошлом году Латвия восстановила военную повинность в ответ на угрозу полномасштабного вторжения России на Украину. Сербия, крупнейший соперник Хорватии на Балканах, также подумывает о возобновлении воинской повинности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус намерен до осени 2025 года возобновить обязательную военную службу. В этом контексте он рассматривает внедрение шведской модели призыва.