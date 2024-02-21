Еще один нардеп от 'Слуги народа' написал заявление о сложении депутатских полномочий: что известно

Нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник составил мандат. Депутат решил уйти в отставку якобы по состоянию здоровья.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады. Его заявление рассмотрел Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

Депутат-мажоритарщик Вячеслав Медяник сложил полномочия из-за серьезных проблем со здоровьем. По данным источников, Медяник планировал выехать на лечение за границу.

Впоследствии составление мандата депутата подтвердила представитель партии Юлия Палийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, от депутатских полномочий отказался мажоритарщик из Краматорска Максим Ефимов, возглавлявший депутатскую группу "Восстановление Украины".

Сам Ефимов объяснил решение сложить депутатский мандат желанием "быть честным", существованием "новой политической реальности" и запросом общества на "персональное лидерство".

В то же время нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк подчеркнул, что Ефимов возглавлял депутатскую группу "Восстановление Украины", поэтому составление им мандата ставит под угрозу существование этого объединения.