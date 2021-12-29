Еще больше похудел: появились новые фото северокорейского диктатора Ким Чен Ына

Глава Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын выступил на 4-м пленарном заседании 8-го Центрального комитета Рабочей партии, продемонстрировав заметную потерю веса. Ранее в СМИ ширилась информация, якобы 37-летний диктатор обратился к хирургам для наложения специального бандажа на желудок.

Фото с последнего публичного выступления Чен Ына опубликовало издание DailyStar. Судя по ним, прежде грузный политик-бутуз сбросил почти половину своей массы.

Известно, что Ким Чен Ын предпочитает наедаться на ночь. Его любимая еда – швейцарские сыры, лобстеры, икра, все это он запивает несколькими бутылками вина за вечер.

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В то же время экономический кризис в стране, усиленный фактическим прекращением товарооборота с Китаем (на 75% в сравнении с 2019 годом) привел к масштабному голоду. Это было вызвано тем, что КНДР еще более плотно закрыл внешние границы в связи с опасением распространения пандемии.

Однако мировые экономисты находят вероятность повторения мора 1990 годов. Тогда за период, что обозначен "Трудным походом", от голода скончались от 500 тыс до 3 млн жителей Северной Кореи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из последних новшеств, что стали известны широкой прессе из самой изолированной стране в мире – КНДР – стало введение Ким Чен Ыном нового налога для домохозяйств, чтобы иметь возможность раздавать детям конфеты.