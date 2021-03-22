ЕС принял новые санкции против России: названы имена

Совет Евросоюза утвердил санкции против 11 человек, в том числе из России и Китая.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Решение было принято в понедельник, 22 марта, на заседании в Брюсселе (Бельгия) министрами иностранных дел ЕС.

"Санкции ЕС в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека, уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", – написал он.

Согласно информации в официальном журнале ЕС, опубликованном 22 марта, от РФ в черный список попали:

вице-премьер Чечни, командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов;

экс-начальник полиции в чеченском городе Аргун Аюб Катаев.

Отмечается, что санкции ввели из-за пыток и репрессий против ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне.

Ранее в ЕС на полгода продлили санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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