ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до декабря – Politico

Евросоюз намерен официально объявить о начале переговоров о евроинтеграции Украины до декабря. Дипломаты заявили, что война России не помешает Брюсселю и Киеву начать этот процесс.

Об этом сообщает Politico. По данным СМИ, представитель ЕС заявил, что прогресс обнадеживает, и только одна область, касающаяся меньшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе

Отмечается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении к парламенту в прошлом месяце заявила , что будущее Украины "в Союзе" и она станет его 35-й страной-членом.

Как известно, страны ЕС предоставили Киеву статус кандидата на членство в ЕС в июне, и Комиссия должна в ноябре выпустить так называемый отчет о ходе работы касательно того, насколько хорошо Украина и другие претенденты на членство выполняют условия блока для вступления в него.

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Как только этот отчет будет принят, Комиссия сделает заявление по поводу начала переговоров.

"Политическое давление вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", – сказал европейский дипломат на условиях анонимности.

Издание отмечает, что любое решение начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС чревато политически и юридически.

"Чтобы начать переговоры, Украина по закону должна выполнить семь условий, изложенных Комиссией, включая судебную реформу и пресечение коррупции. По данным украинского правительства, по состоянию на август были выполнены только два из семи условий", – говорится в сообщении

Однако еще один дипломат, добавив, что юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола высказала мнение о необходимости изменения структуры Европейского Союза с целью подготовки к предстоящим волнам расширения. Она также предлагает начать официальные диалоги о возможности вступления Украины в ЕС уже до наступления Рождества в текущем году.

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