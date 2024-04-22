ЕС и НАТО оказывают давление на Грецию и Испанию с призывом предоставить Украине дополнительные системы ПВО – FT

В Европейском Союзе и НАТО давят на Грецию и Испанию, чтобы те поделились с Украиной дополнительными системами противовоздушной обороны. На вооружении этих государств есть Patriot и другая техника ПВО, такая как С-300.

Об этом заявило издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что на саммите европейских стран в Брюсселе (Бельгия), который состоялся 17-18 апреля, лидеры ЕС лично призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать Киеву часть своих комплексов ПВО.

Обе страны имеют более десятка Patriot, помимо других систем, но в таком количестве ПВО Мадрид и Афины не нуждаются.

"Мы все знаем, у кого они (системы ПВО. – Ред.) есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны", – сказал один из собеседников FT.

В то же время на Польшу и Румынию, у которых также есть Patriot, оказывается меньшее давление, учитывая их более уязвимое расположение на границе с Украиной.

По словам источников FT, в Люксембурге 22 апреля на встрече министров иностранных дел и обороны всех 27 стран-членов ЕС, вероятно, усилится давление с требованием предоставить ПВО.

"Есть страны, которые, если быть откровенными, не нуждаются в немедленном приобретении систем противовоздушной обороны. Каждой стране предлагается решить, чем она может пожертвовать", – заявил один из европейских дипломатов, принимавший участие в подготовке встречи.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 апреля по итогам Совета Украина – НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по военному блоку взяли на себя конкретные обязательства поставить Украине больше систем ПВО. Детали будут объявлены в ближайшее время.

– По словам Столтенберга, Альянс ведет переговоры по этому вопросу с "некоторыми конкретными странами".

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