Эрдоган встретится с Маском перед Генассамблеей ООН: о чем будут говорить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал встречу с основателем SpaceX, Илоном Маском, с целью обсуждения возможных сфер сотрудничества, включая области космических технологий и разработки. аккумуляторов для электромобилей. Переговоры пройдут в новом Турецком доме, который находится недалеко от штаб-квартиры ООН.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Маск встречался с Эрдоганом в Анкаре в 2017 году.

Встреча Эрдогана и Маска состоится в новом Турецком доме, который находится недалеко от штаб-квартиры ООН. На этой неделе там состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Турции рассматривает запланированный на июнь следующего года запуск спутника Turksat 6A как важную веху для сбора разведданных, которые могут быть использованы в военных целях.

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Отметим, что Маск встречался с Эрдоганом в Анкаре в 2017 году.

Компания Маска SpaceX сотрудничает с турецкой космической программой для запуска спутников связи. Турция также ищет помощи в разработке аккумуляторов для своего первого отечественного электромобиля Togg.

Напомним, что удар Вооруженных сил Украины по временно оккупированному Севастополю, нанесенный 13 сентября, ожидаемо вызвал истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать ответно западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

Ранее сообщалось, что после скандала с отключением Starlink вблизи временно оккупированного Россией Крыма стало известно, что американский миллиардер Илон Маск не включал терминалы спутникового интернета в некоторых районах на Донбассе. Делал он это без ведома украинской стороны. Свое решение Маск обосновал тем, что не хочет, чтобы Starlink использовали в наступательных целях, ведь наступление, по его словам, не оборона.