Эрдоган обвинил Иран в желании возродить Персидскую империю и пригрозил азербайджанцами – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал провокационные заявления об Иране и его региональной политике. Он заявил о попытках Ирана воссоздать Персидскую империю.

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Эрдоган пригрозил стране азербайджанцами. Об этом 2 сентября сообщает EA Daily.

"Иран стремится возродить Персидскую империю в регионе и расширить свое влияние по всему региону. Но я говорю иранцам подождать, потому что внутри Ирана есть азербайджанцы, которые остановят вас", – заявил Эрдоган.

Как известно, на севере Ирана проживают азербайджанцы-тюрки, численность которых может достигать 15−20 миллионов.

При этом, в Баку также не раз намекали на возможность внутреннего бунта в Иране в случае прямого противостояния. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев указывал на то, что азербайджанцы должны "воссоединиться".

Кроме того, сам Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи является этническим азербайджанцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, которую она развязала против Украины. И военное партнерство двух стран только усиливается.