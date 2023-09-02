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Эрдоган обвинил Иран в желании возродить Персидскую империю и пригрозил азербайджанцами – СМИ

Ульяна Виноградова
Мир
1 минута
2,6 т.
Эрдоган обвинил Иран в желании возродить Персидскую империю и пригрозил азербайджанцами – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал провокационные заявления об Иране и его региональной политике. Он заявил о попытках Ирана воссоздать Персидскую империю.

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Эрдоган пригрозил стране азербайджанцами. Об этом 2 сентября сообщает EA  Daily.

"Иран стремится возродить Персидскую империю в регионе и расширить свое влияние по всему региону. Но я говорю иранцам подождать, потому что внутри Ирана есть азербайджанцы, которые остановят вас", – заявил Эрдоган.

Как известно, на севере Ирана проживают азербайджанцы-тюрки, численность которых может достигать 15−20 миллионов.

При этом, в  Баку также не раз намекали на возможность внутреннего бунта в Иране в случае прямого противостояния. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев указывал на то, что азербайджанцы должны "воссоединиться".

Кроме того, сам Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи является этническим азербайджанцем.

Эрдоган обвинил Иран в желании возродить Персидскую империю и пригрозил азербайджанцами – СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, которую она развязала против Украины. И военное партнерство двух стран только усиливается.

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