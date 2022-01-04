Экстрадированный в США российский бизнесмен может иметь доступ к секретным данным об операциях ГРУ – СМИ

Экстрадированный в Соединенные Штаты Америки российский бизнесмен Владислав Клюшин может иметь доступ к спецоперациям Главного разведывательного управления Российской Федерации. В частности, он может знать о вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года.

Как сообщает издание Bloomberg, такое положение дел может нанести серьезный удар по Москве. Речь идет о том, что Клюшина могут сделать полезным источником информации для официальных лиц США.

В случае, если бизнесмен решит попросить снисхождения у прокуратуры США, в ответ ему могут выдвинуть условия предоставить информацию о работе спецслужб России.

Источники в США сообщили, что Клюшин также имеет доступ к секретным записям спецопераций ГРУ РФ за рубежом. Отмечается, что речь может идти о серии хакерских атак, совершенными агентами российской военной разведки в последние годы. Также Клюшин может владеть информацией об операции с попыткой убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году с помощью химического отравления.

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В то же время в США пока не берутся прогнозировать каким образом буде развиваться сценарий вокруг Клюшина, подчеркивая, что любое разоблачение враждебного поведения России со стороны правоохранительных органов чревато обострением отношений между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швейцария выдала Соединенным Штатам Америки российского бизнесмена Владислава Клюшина. Его обвиняют в инсайдерской торговле (операции с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации) на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

Предприниматель был арестован по запросу Федерального управления юстиции США 21 марта 2021 года. Через месяц посольство Штатов в Берне официально запросило его экстрадицию. Решение было вынесено 24 июня этого года. Клюшин попытался обжаловать решение об экстрадиции, но Федеральный суд вынес постановление о невмешательстве в данное дело. Сразу после этого вердикт об экстрадиции бизнесмена вступил в силу и был осуществлен швейцарской стороной.