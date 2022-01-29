Эксперт заявил, что разгадал тайну Стоунхенджа

В Великобритании заявили, что нашли доказательства теории, что Стоунхендж появился благодаря ледникам, которые перенесли камни. Помог разгадать тайну фотограф Фил Холден, который обнаружил огромный валун, похожий на части древнего строения.

Об этом сообщает Еxpress. Британец нашел песчаник (каменная порода осадочного происхождения) весом около семи тонн в горах Мамблс, на южном побережье Уэльса.

Холден сначала не обратил внимания на огромный камень, однако когда на него упал свет, заметил сходство с валунами, образовавшими Стоунхендж. Фотограф сделал снимок и решил посоветоваться со специалистом в области геоморфологии ледников Брайаном Джоном. Последний многие годы собирал доказательства того, что камни принесли именно ледники.

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Детально изучив камень, ученый пришел к выводу, что это типичная крупная вытянутая скала неправильной формы, которая раньше могла быть намного больше.

Джон сказал: "Это открытие имеет огромное значение для исследований ледникового периода в Южном Уэльсе, а также для дебатов о происхождении и транспортировке песчаников Стоунхенджа".

"Археологи и некоторые геологи ранее предполагали, что ледники не может переносить большие валуны, столбы и плиты долерита из Северного Пембрукшира. Открытие Фила демонстрирует, что ледник действительно перенес большие глыбы горных пород на юго-восток из мест их происхождения. Вдоль побережья Южного Уэльса должны быть обнаружены и другие неустойчивые объекты такого размера, но, к сожалению, большинство из них, вероятно, находятся под мутными водами Бристольского залива", – пояснил специалист.

Джон заявил, что это "недостающая часть", которую он искал много лет.

"Многие говорили, что транспортировка ледниками невозможна, поэтому единственное объяснение – транспортировка людьми. Было очень трудно с этим спорить. Но я думаю, что теперь, когда мы нашли данный большой камень, это на 100 процентов доказывает, что ледники были способны самостоятельно переносить большие камни на большие расстояния", – рассказал он.

Джон считает, что открытие Холдена должно побудить археологов отказаться от их давней веры в то, что камни в Стоунхендже были добыты в Северном Пембрукшире и перевезены неолитическими племенами по суше или по морю.

"Большинство частей Стоунхенджа выглядят как древние ледниковые неустойчивые валуны, и это, несомненно, то, чем они являются", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи изучили рисунки на камнях древнего Стоунхенджа и нашли для них объяснение.