Эксперт объяснил, что победа Пеллегрини на выборах в Словакии означает для Украины

Победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии ничего не меняет в парламентском большинстве правительства страны. Военная поддержка Украины стабильно продолжается.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал словацкий политолог, профессор Пряшевского университета Александр Дулеба. Он отметил, что с октября 2023 года до нынешних выборов Словакия предоставила Украине поддержку в 500 миллионов евро.

"Это амуниция для артиллерийских систем НАТОвского стандарта, это калибры-155. Если мы до войны производили менее 10 тысяч снарядов в год, в прошлом году выработали их 50 тысяч, планы на этот год 150 тысяч и все это для Украины, оно оплачивается Европейским союзом", – отметил словацкий политолог.

"Также продолжается производство гаубиц Zuzana 2, это 16 новых гаубиц, производство оплачивается правительствами Германии, Дании, Норвегии", – отметил Дулеба.

Он добавил, что в настоящее время продолжается производство гаубиц для Украины и ремонт военной техники, поврежденной на фронтовой линии. Кроме того, нашему государству, по словам политолога, передали почти все вооружения со словацких складов.

"Так, разумеется, это гаубицы Zuzana 2, противоминные системы Божена и многое другое", – отметил Дулеба.

Он назвал парадоксальным тот факт, что словацкий премьер Роберт Фицо заявляет, что не даст ни одного снаряда в Украине.

"Это просто реалии, так что нужно немного понимать Украине реальную политику Фицо. Одно говорит, второе делает, проблема Словакии это не то, что говорит Фицо. Проблема Словакии то, почему есть здесь избиратели, которые хотят такое слышать", – подытожил политолог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 апреля в Словакии завершился второй тур президентских выборов. Победу по результату подсчета 96.1% голосов победил Петер Пеллегрини – союзник действующего словацкого премьера Роберта Фицо.

– После начала полномасштабного вторжения России в Украину Словакия сразу отозвалась на призыв о помощи Украине. Также словацкие власти поддержали все санкции против России и приняли сотни тысяч украинских беженцев.

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