Эксгенсек НАТО: угрозы со стороны РФ для Британии больше не являются теоретическими

Угроза для Великобритании со стороны России больше не теоретическая. Она вполне реальна, "жива и здорова" в сегодняшней Украине. Поэтому жизненно важно, чтобы британская армия была достаточно сильна, чтобы сдерживать любую угрозу.

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Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон, выступая 25 июля в Палате лордов. Его цитирует Sky News.

Робертсон возглавляет комплексную проверку вооруженных сил Великобритании, инициированную новым премьером Кейром Стармером, чтобы оценить оборонные вызовы, с которыми сталкивается страна.

В своем выступлении Робертсон указал на "безнравственное поведение" русских войск в качестве примера стоящего сегодня на кону. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы британские вооруженные силы были достаточно сильны для сдерживания этой угрозы.

"Мы должны признать, что угрозы нашей стране и нашим гражданам больше не являются теоретическими. Они больше не являются отдаленной возможностью. Они вполне реальны в сегодняшней Украине, куда путинская Россия грубо ворвалась и пытается оккупировать мирное, соседнее, независимое, преуспевающее национальное государство", – подчеркнул бывший генсек Североатлантического союза.

Каждый, кому нужно напомнить, что стоит на кону в современном мире, должен посмотреть на аморальное поведение путинских захватчиков в Крыму и тех частях Донбасс, которые они ныне оккупировали, подчеркнул Джордж Робертсон.

Как сообщал OBOZ.UA, схожее мнение высказал командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Он заявил, что вне зависимости от того, как закончится война в Украине, Россия будет угрозой для стран Запада еще много лет, и к этому нужно готовиться.

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