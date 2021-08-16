Экс-директор ЦРУ заявил, что Афганистан может стать 'геополитическим Чернобылем'

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что приход к власти талибов в Афганистане стал "катастрофой", а его последствия будут иметь влияние на политическую ситуацию не только в США, но и во многих других странах мира. По его мнению "новый" Афганистан станет своеобразным "Чернобылем", который будет "отравлять" жизнь США и его союзникам.

Как написал The Times, Петреус уверен, что приход к власти радикального движения "Талибан" станет сильным ударом для национальной безопасности многих государств, особенно соседних. По его мнению политическая ситуация в регионе будет лишь ухудшаться.

Петреус напомнил, что предупреждал о "психологическом коллапсе", который настигнет афганские силы, когда те поймут, что остались с талибами "один на один" и рассчитывать на внешнюю поддержку больше нет возможности. По его мнению, это значительно ослабит сопротивление в стране.

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Экс-директор ЦРУ также отметил, что после прихода к власти талибов, США начнут угрожать не "Аль-Каида" и ИГИЛ, а "Талибан" и последствия краха Афганистана превратятся в "реальную угрозу".

"Мы раньше называли это "геополитическим Чернобылем"", - добавил он, говоря о насилии, экстремизме и "цунами беженцев", которые могут захлестнуть всю ближайшую территорию территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане люди впали в панику, они штурмовали самолеты в аэропорту столицы Кабула, чтобы куда-нибудь вылететь из страны.