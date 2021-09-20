"Ядерный удар" по экономике России: что такое SWIFT и чем отключение от него грозит режиму Путина

После окончания строительства газопровода "Северный поток-2" слухи о том, что Россию могут отключить от SWIFT, вспыхнули с новой силой. 16 сентября Европарламент призвал страны ЕС дать отпор Кремлю, если он продолжит вести свою агрессивную политику.

Одним из методов борьбы с РФ может стать отключение страны от международной платежной системы. OBOZREVATEL разобрался, в каком случае Евросоюз пойдет на такой шаг и чем это может обернуться для российского режима.

Европарламент принял резолюцию по отношениям Европейского Союза с Россией. В документе сказано, что ЕС должен продолжать поддерживать государства "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, а также продвигать реформы и основные свободы в регионе.

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В тексте говорится, что газопровод "Северный поток-2" рискует усилить доминирование РФ и зависимость ЕС от российского газа. Также он подвергает Украину агрессии со стороны России и должен быть немедленно остановлен, даже если его строительство завершено.

Помимо этого, ЕС должен быть готов использовать свои рычаги воздействия и призвать к исключению РФ из платежной системы SWIFT – чтобы удержать Кремль от дальнейшего агрессивного поведения.

"ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы удержать российские власти от дальнейшего агрессивного поведения, и должен быть готов постепенно прекратить импорт нефти и газа из России, если российские власти продолжат свои угрозы в адрес государств-членов и военные действия против стран Восточного партнерства", – говорится в сообщении.

Это международная система, в которой банки обмениваются информацией о платежах. Ее используют тысячи финансовых организаций по всему миру – около 10 тысяч банков.

SWIFT – это не платежная система, вроде VISA или MasterCard, а удобный и дешевый интерфейс информационного сопровождения межбанковских платежей.

К пример, когда банку нужно отправить платеж в другой банк, он подготавливает сообщение, шифрует его с помощью специальной программы, а после отправляет через терминал своему контрагенту. Все это происходит в рамках SWIFT.

Чтобы продемонстрировать важность и безальтернативность системы, сравним ее с социальной сетью Facebook: даже если учесть, что у нее есть огрехи или неудобный интерфейс, люди все равно продолжат ею пользоваться, потому что привыкли и так сложилось исторически.

Да, в истории уже были подобные случаи. К примеру, в 2012 году банковский комитет США принудил SWIFT отключить от системы иранские банки, которые были связаны с ядерной программой.

После оккупации Крыма западные государства призывали отключить от SWIFT Россию, однако в итоге до реальных шагов так и не дошло. Но зато в 2017 году российские РНКБ и Темпбанк лишились возможности использовать систему из-за американских санкций.

Предсказать последствия отключения России очень сложно – все будет зависеть от формулировки запрета. В случае, если под санкции попадут все банки страны, то РФ фактически окажется в финансовой изоляции. Такого в мировой истории еще не было.

Если же ограничения затронут только часть банков, тогда последствия будут не настолько разрушительными. Но в любом случае это приведет к параличу российской экономики, которая и так страдает из-за западных санкций.

Вот возможные последствия отключения России от SWIFT:

перечислить деньги в страну будет практически невозможно, только обходными путями – через счета в банках ОАЭ, Турции, Ирака или Тайваня. Большинство европейских инвесторов или покупателей этого, конечно же, делать не будет;

валютный шок – доллар и евро снова устремятся тестировать самые высокие уровни;

за пределами страны россияне не смогут использовать банковские карты MasterCard и VISA;

возникнут проблемы с международными перечислениями, в том числе и долларовыми. Деньги будут идти намного дольше. Это в первую очередь коснется импортеров и экспортеров – а для "малого" и "среднего" бизнеса это значит фактическую смерть;

сроки поставок иностранных продуктов будут срываться, это приведет к дефициту в магазинах.

Первый президент Украины Леонид Кравчук называл введение подобных санкций катастрофой для России. По его словам, у Кремля есть только один вариант – "миллиарды наличных в чемоданах".

"Это будут не просто последствия, а катастрофические последствия. Представьте себе: Россия экспортирует газ, но не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа в рублях – такой валюты, признанной миром, не существует... Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться или рублями, или другими валютами, но не долларом и не евро", – отмечал он.

Дипломат и эксперт в области международного права Владимир Василенко в комментарии OBOZREVATEL отмечал, что отключение от SWIFT – это "самые жесткие санкции, которые предлагали ввести в отношении какого-либо государства".

"Источником всех проблем в мире сегодня является Россия. Она грубо нарушает нормы международного права, создает хаос в западных странах. Запад не проводит четкой политики в отношении России, и это создает опасность для самого Запада. Снисходительное отношение к России, всевозможные уступки, попытки умиротворить ее только разжигают ее аппетит и поощряют к дальнейшим агрессивным действиям. Надо создать условия, когда РФ не сможет использовать энергоресурсы как геополитическое оружие", – считает он.

В то же время экс-представитель Украины при ООН Владимир Ельченко уверен, что пока Запад не будет использовать этот рычаг давления – "но если Россия и дальше будет себя так вести, то эта перспектива может быть реализована".

Дипломат отметил, что отключение от SWIFT является непростым шагом, поскольку пострадать могут также и партнеры России на Западе. "Но я считаю, что это наиболее существенный шаг в дальнейших санкциях против России, поскольку он очень больно ударит по финансовой системе этой страны", – подчеркнул Ельченко.

Комментируя резолюцию Европарламента, экс-посол отметил: "Не думаю, что это гарантировано на 100%, но если уж такая резолюция внесена, это означает, что есть определенное количество депутатов, которые это поддерживают. Я думаю, что это будет сделано".

Да. Прежде всего, прекратить агрессию против Украины. В таком случае Запад перестанет угрожать Кремлю отключением от SWIFT. Еще один вариант – найти альтернативу этой международной системе.

Как один из способов избежать коллапса, российские власти рассматривают интеграцию с китайской CIPS. Однако, в отличие от SWIFT, она рассчитана только на транзакции в юанях. А международной валютой, как известно, все еще остается доллар.

В МИДе РФ также заявляли, что в стране может появиться собственный аналог SWIFT. Однако даже российские эксперты мало верят в реализуемость этого плана.

"Для того чтобы сделать полноценную альтернативу, надо фактически выстроить подобную международную систему, которой бы доверяли все финансовые институты мира, и в то же время система не должна быть связана только с одной из стран мира, имела бы простые форматы обмена, одинаковые регламентационные требования ко всем участникам. На базе любой отдельно взятой национальной платежной системы такое повторить невозможно", – говорил экономист Михаил Лейтес.

Несомненно, 16 сентября Европарламент принял историческую резолюцию. Однако отключение России от SWIFT – это мера, которую задействуют только в крайнем случае, к примеру, если РФ попытается начать полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас же властям нашей страны следует искать и добиваться введения санкций против "Северного потока-2", так как российский газопровод угрожает национальной безопасности как Украины, так и Европы.