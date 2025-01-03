Джонсона переизбрали спикером палаты представителей в США: подробности

Представитель Республиканской партии Майк Джонсон со второй попытки переизбран спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) Соединенных Штатов Америки. Во время голосования в пятницу, 3 января, он набрал минимальное достаточное количество голосов конгрессменов, чтобы сохранить свою должность.

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Во время первого голосования Джонсон получил всего 216 голосов из необходимых 218-ти. Уже во время второго голосования два представителя палаты изменили свое решение в его пользу, передает CNN.

Свое решение изменили конгрессмены Ральф Норман и Кит Селф, что дало Джонсону необходимые 218 голосов, чтобы остаться спикером.

Майк Джонсон занял должность спикера Палаты представителей США в 2023 году после исторического отстранения Кевина Маккарти. Он заручился поддержкой новоизбранного американского президента Дональда Трампа, когда выразил желание переизбраться.

"Спикер Майк Джонсон – хороший, трудолюбивый, религиозный человек. Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка", – написал Трамп.

Накануне голосования, выступая перед журналистами, Джонсон сказал, что Трамп приватно разговаривал с членами Палаты представителей, чтобы убедить их поддержать кандидата на должность спикера.

"Мы должны проделать эту работу и объединить конгресс. Я здесь надолго", – говорил Джонсон.

Майка Джонсона в кандидаты спикера выдвинула Республиканская партия. В то же время Демократическую партию представлял Гаким Джеффрис.

В США 3 января начал работу новый созыв Конгресса. Выборы к нему прошли в ноябре, одновременно с президентскими. Обе палаты будет контролироваться Республиканской партией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить на голосование предложение президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине. По его словам, решение этого вопроса не является прерогативой Байдена.

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