Джонсон заявил, что Украина совершила величайший военный подвиг, дав отпор войскам РФ

Глава британского правительства Борис Джонсон, выступая в Палате лордов, обратил внимание коллег на величайший военный подвиг, который совершают солдаты дружественной Украины прямо в этот конкретный отрезок истории. Премьер восхитился масштабами противостояния немногочисленного войска врагу, который позиционирует себя, как "вторая армия мира".

Выступление Джонсона передает BBC. Он уверен, что сегодня защитники Украины являются примером доблести и патриотизма для всех европейских стран.

"Президент Путин высокомерно полагал, что захватит Киев, но подходы к столице усеяны почерневшими остовами танков и тяжелой бронетехники, введенной на суверенную территорию войсками российских оккупантов", – указал Джонсон.

Он добавил, что Британия продолжит содействовать Украине в ее полномасштабной войне. Однако никакая поддержка и сплоченность международного сообщества не сравнится с тем, что взамен делает для него украинский народ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон пообещал украинскому гаранту Владимиру Зеленскому новый пакет военной помощи и макрофинансовую поддержку. Вероятно этим он сильно разозлил руководство в Кремле, которое запретило британскому премьеру въезд на территорию России.