Дуда знает, как настроить Трампа против России – Politico

В польской партии "Право и справедливость" (ПиС) утверждают, что их представитель, президент страны Анджей Дуда якобы имеет некоторое влияние на одиозного американского бизнесмена и экс-главу США Дональда Трампа. Их встреча в Соединенных Штатах (17 апреля) совпала с частичным изменением политики республиканцев и самого Трампа в отношении помощи Украине.

Некоторые аналитики считают, что Дуда просто оказался в нужное время в нужном месте. Впрочем, члены ПиС после того, как президент Польши съездил в США и американский Конгресс одобрил пакет поддержки Киева, расхвалили Дуду. Об этом пишет Politico.

"Польское правительство считает, что у него есть секретное оружие, позволяющее настроить Дональда Трампа против российского лидера Владимира Путина", – отметили журналисты.

Известно, что Дуда всего за несколько дней до разблокировки американской помощи разговаривал с Трапом два с половиной часа в его украшенной золотом одноименной башне в Нью-Йорке – Trump Tower. Стороны обсуждали, в частности, военные потребности Украины. Также глава Польши встречался со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном.

Когда Конгресс принял позитивное решение, в ПиС поспешили заявить о причастности Дуды.

"Большие аплодисменты президенту Дуде, который получил мощные ресурсы для борьбы с российским империализмом", – писал в X Дариуш Матецкий, депутат от ПиС.

"Президент Дуда может быть полностью уверен в том, что работа была хорошо проделана для Польши и всего региона", – добавил Марцин Пшидач, еще один член партии.

А в политически разделенной Польше, где правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском и партия ПиС с президентом Анджеем Дудой противостоят друг другу, появилось редкое единомыслие касательно необходимости "подмазать" Трампа.

"Я надеюсь, что во время встречи в Нью-Йорке президент воспользовался рекомендацией польского правительства и представил польскую точку зрения на вопросы безопасности. В этом нам нужно максимальное согласие и минимум разногласий", – написал Туск (авторы Politico назвали его "старым врагом" Дуды).

Партии-конкуренты показали объединение в этом вопросе из-за серьезного риска, исходящего от России, опасности выхода США из НАТО и возможного "отказа" Штатов от Европы, если Трамп победит на американских выборах.

Интересно, что повествование ПиС о "триумфе" Дуды быстро превратилось в шутку и мэм в польском информационном пространстве. Поляки даже написали об этом шуточную песню.

Впрочем, через день после встречи Трамп, который ранее благосклонно отзывался о Путине и критиковал Украину, заявил в социальных сетях: "Как все согласны, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Двигайтесь, Европа!".

В Politico отметили, что польские политики из ПиС регулярно выступают на собраниях консерваторов в США. Дуда был одним из немногих, кто отказывался поздравить Джо Байдена с победой на выборах 2020 года. А в 2018-м правительство ПиС даже подумывало назвать базу в Польше "Форт Трамп", чтобы побудить Белый дом разместить там американские войска.

Когда предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии встретился с польским лидером в Нью-Йорке, он заговорил о дружбе с ним.

"[Дуда] – мой друг, и мы провели вместе четыре прекрасных года, и, возможно, нам придется сделать это снова. Мы полностью поддерживаем Польшу... Я очень уважаю эту страну и очень уважаю президента", – сказал Трамп о польском главе.

И, хотя нынешнее правительство Польши очень настороженно относится к Трампу, визит Дуды к нему "прошел с благословения Варшавы", считают в Politico.

Как писал OBOZ.UA, недавно Трамп разразился угрозами в адрес действующего главы США. Он пообещал, что когда снова станет президентом, будет преследовать Джо Байдена и откроет против него уголовное дело. Все эти "беды" упадут на голову Байдена в случае, если сейчас в суде Трамп не получит президентского иммунитета за вмешательство в выборы в 2020 году.

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