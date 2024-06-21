Дуда заявил, что приоритет в поставках Patriot Украине вскрыл проблему

Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение США поставлять Украине ракеты к системам ПВО Patriot вне очереди, вскрыло проблему. Эта ситуация демонстрирует, что западные государства производят слишком мало вооружения, поскольку привыкли жить в мире без угроз.

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Однако полномасштабное вторжение России в Украину изменило эту ситуацию. Об этом глава польского государства сказал в интервью Radio Zet в пятницу, 21 июня.

По его словам, для Польши – проблема, когда поставки вооружений задерживаются, поскольку польская армия находится в процессе модернизации, а сама страна усиливает свои безопасность.

"Однако давайте помнить, что нас защищают, среди прочего, сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", – отметил Дуда.

По его словам, Запад столкнулся с ситуацией, когда нынешних темпов производства уж недостаточно. Об этой проблеме говорят в НАТО, а также "в более широком и более узком формате".

"За прошедшие годы свободный мир привык жить без угроз, а военное производство во многих случаях было ограничено. Получается, что когда есть серьезный спрос, например на боеприпасы, склады пустуют. Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, увидеть, что мир изменился", – сказал президент Польши.

Накануне в Белом доме заявили, что предоставят приоритет в поставке зенитных ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS Украине перед другими государствами. Поставки ракет к системам противовоздушной обороны другим странам будут отсрочены.

В Пентагоне объяснили, что приоритетные поставки Украине боеприпасов для Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы.

Как сообщал OBOZ.UA, США отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для Patriot на 300 миллионов франков. Контракт был заключен еще осенью 2023 года, но теперь американцы в ущерб стране-партнеру планируют поставлять указанные ракеты прежде всего в Украину.

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