Дуда в новогоднем обращении рассказал, чем должна завершиться война в Украине и напомнил о безопасности Европы. Видео

Война в Украине "имеет абсолютно решающее значение" для безопасности Польши. Соответственно, польская позиция относительно этой войны является постоянной и неизменной – победа должна быть за Украиной.

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Об этом в новогоднем обращении к стране сказал президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что затрагивает этот вопрос потому, что для него безопасность Польши и поляков всегда была самым высоким приоритетом.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину война, которая идет за нашей восточной границей, имеет абсолютно решающее значение для нашей безопасности. Наша позиция постоянна и неизменна. Эта война не может закончиться победой России. Она должна закончиться справедливым миром, который исключит возможность возникновения нового, большего конфликта в будущем", – отметил господин Дуда.

Безопасность Польши, сказал он, основывается на двух столбах. Это "сильная и современная армия" и "сила наших альянсов".

"Только сильное НАТО во главе с Соединенными Штатами гарантирует безопасность Польши и всего нашего региона", – подчеркнул Дуда.

По его словам, в Польше отлично знают, что "без привлечения Соединенных Штатов нет безопасной Европы" – как военный, так и экономический.

"Поэтому первоочередная задача польского председательства в Евросоюзе, которая начинается 1 января, - усиление сотрудничества между ЕС и США", - пообещал он.

Напомним: 1 января Польша получает председательство в Евросоюзе. На фоне скандалов последнего председательства в ЕС Венгрии, когда из-за деструктивного поведения венгерского премьер-министра Орбана некоторые страны союза даже по-настоящему требовали его досрочно отменить, передачу полномочий от Будапешта в Варшаву вполне можно считать положительным шагом как для ЕС, так и для Украины.

О том, чего ждать от председательства Польши в ЕС – в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах в Польше для учащихся ввели обязательные уроки по безопасности из-за российской угрозы. В частности, польских школьников старше 14 лет будут обучать оказывать первую медицинскую помощь и стрелять.

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