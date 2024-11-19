Дуда 'разнес' Шольца за звонок Путину и объяснил 'настоящий интерес' канцлера Германии

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца из-за его телефонного разговора на прошлой неделе с российским диктатором Путиным. Немецкий политик оправдал этот диалог тем, что преследовал цель подтолкнуть международного военного преступника к диалогу о "длительном мире с Украиной".

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Однако польский лидер считает, что тот "подрывает усилия прекратить войну" со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, пытаясь возобновить отношения ФРГ с РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Дуды, телефонная дипломатия Шольца имеет иную цель, чем утверждает канцлер.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Трамп вступил в должность", – выразил убеждение он.

Дуда также подверг критике решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине. Польский лидер сказал, что "шокирован тем, что президенту Владимиру Зеленскому не дали место за столом".

Со своей стороны Шольц, отвечая на вопрос о комментариях Дуды, во время пресс-конференции на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро повторил причины своего разговора с Путиным.

"Мы также должны убедиться, что Европа говорит, и поэтому я еще раз подчеркиваю, что было очень важно провести переговоры. Также иметь возможность сообщить, что, к сожалению, из того, что мы слышали, ничего не изменилось с Путиным по сравнению с его начальными планами", – заявил он.

После этого первого за два года разговора с Путиным Шольц позвонил премьер-министру Польши Дональду Туску, рассказав, о чем он говорил с российским диктатором.

В целом федеральный канцлер Германии уверен, что телефонный разговор с Путиным была нужна, чтобы "убедить его в непреклонности поддержки Украины ее партнерами". А Туск заявил, что "телефонная дипломатия" не способна заменить настоящую помощь со стороны Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября после оглашения результатов выборов президента США Дональд Трамп впервые поговорил по телефону с Путиным и якобы предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации войны. Так утверждает издание Washington Post, заявляя, что бывший и будущий американский лидер также выразил заинтересованность в дальнейших переговорах, чтобы закончить "конфликт как можно быстрее".

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