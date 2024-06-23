Дуда прибыл с официальным визитом в Китай: запланирована встречи с Си по Украине

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 22 июня, прибыл в Китай. В ходе этого визита он планирует встретиться с главой Китая Си Цзиньпином.

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Стороны, в частности, обсудят российскую войну против Украины и другие важные вопросы. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Дуда отметил, что этот визит имеет большое значение для нашей безопасности в Европе.

"Мы знаем, что Китай – сверхдержава, мы знаем, что у него дружеские отношения не только с Беларусью, но и с Россией, и Россия сегодня является агрессором в Украине. И именно об этом я хотел бы поговорить с президентом Си Цзиньпином", – сказал он.

Кроме того, Дуда планирует обсудить с Си Цзиньпином поведение Беларуси, в частности, ее гибридные атаки против Польши с помощью нелегальных мигрантов. Он отметил, что Китай мог бы поставлять свои товары в Европу через Беларусь, но железнодорожный путь через Польшу ограничен из-за пограничных провокаций со стороны Беларуси.

"У Китая отношения с Беларусью, традиционно дружеские. Я хотел бы представить эту ситуацию президенту Си Цзиньпину. И рассказать, с чем мы сталкиваемся", - отмечал польский лидер.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР по поводу войны в Украине.

Ранее в Китае отреагировали на обвинения президента Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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